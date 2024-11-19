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İBT yeni yıla 2 yeni oyunla girecek

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İskele Belediye Tiyatrosu yeni yıla 2 yeni oyunla girecek
İBT yeni yıla 2 yeni oyunla girecek

‘HER HIRSIZ HAYDUT DEĞİLDİR’ OCAK’TA PERDE DİYECEK

Yaklaşık 9 yıldır İskele’yi tiyatro ile buluşturan, sahnelediği oyunlarla kâh güldürüp kâh ağlatan, yeri geldiğinde eğlendiren, eğlendirirken düşündüren İskele Belediye Tiyatrosu 2025 yılına iki yeni oyunla girmeye hazırlanıyor.  ‘Her hırsız haydut değildir’ isimli oyunu ocak ayında tiyatro severlerle buluşmaya hazırlanan İBT, 2025 yılının ilk çeyreği için ikinci oyun ‘Gece o kadar kirliydi ki ikisi de kayboldular’ oyunun da hazırlıklarına başladı.

 

İBT EKİBİNİ YENİ OYUN HEYECANI SARDI

İskele Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren, sahneye taşıdığı oyunlarla adından söz ettiren İskele Belediye Tiyatrosu, 9. yılını da sahnede kutlayacak. İki yeni oyunla izleyicisiyle buluşacak olmanın heyecanını yaşayan ekip, önce Her hırsız haydut değildir’ sonra da Gece o kadar kirliydi ki ikisi de kayboldular’ isimli oyunlarla perde diyecek.

 

‘HER HIRSIZ HAYDUT DEĞİLDİR’ OCAK’TA PERDE DİYECEK

İBT’nin yeni yılda sahneye taşıyacağı ilk oyun, İtalyan yazar Dario Fo’nun kaleme aldığı İBT Yönetmeni Sami Yakar’ın yönettiği ‘Her hırsız haydut değildir’.  Ocak’ta perde demeye hazırlanan, konusu İtalya’da geçen oyun, hırsızlık çetesi mensubu olan Tornatti’nin bir politikacının evine soygun yapmak için girmesiyle başlıyor. Bir anda ev sahipleri ve ahbaplarının arasında kalan Tornatti, şahit olduğu manzara karşısında ne yapacağını şaşırır ve buradan kurtulması, polisin elinden kurtulmaktan daha zordur. Tornatti’nin şahit olduğu toplumsal manzara ve şaşkınlığı anlatan komedi türündeki oyunda Bilen Kılıç, Mehmet Külçer, Ceren Boyacı, Bilal Dericioğlu, Tuğçe Şiranlı ve Murat Sirhan aynı sahneyi paylaşırken, ses-ışıkta Burkay Uzun, suflözde Muhterem Hocaoğulları, dekor tasarımda ise Yalçın Arıcı yer alıyor.

 

İBT Ekibi, 2025 Ocak ayında ilk oyunu sahneye taşıdığı an Bezilyalı yazar Phılinio Marcos’un kaleme aldığı, Sami Yakar’ın yönettiği ‘Gece o kadar kirliydi ki ikisi de kayboldular’ isimli oyunun hazırlıklarına da zaman kaybetmeden başlayacak

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