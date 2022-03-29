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İBT’nin Düzenlediği Tiyatro Günleri Başladı

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İskele Belediye bünyesinde 6 yıldır faaliyetlerini sürdüren İskele Belediye Tiyatrosu’nun düzenlediği ve bu yıl ilkini düzenlediği Tiyatro Günleri başladı.
İBT’nin Düzenlediği Tiyatro Günleri Başladı

İBT’nin Düzenlediği Tiyatro Günleri Başladı

‘KAPI ÇALIYOR’ DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ’NDE PERDE DEDİ

KARAKOMEDİ TÜRÜNDEKİ OYUN AYAKTA ALKIŞLANDI

İskele Belediye bünyesinde 6 yıldır faaliyetlerini sürdüren İskele Belediye Tiyatrosu’nun düzenlediği ve bu yıl ilkini düzenlediği Tiyatro Günleri başladı. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde başlayan Tiyatro Günleri’nin açılışını da İBT yaptı. Sami Yakar’ın yönettiği ‘Kapı Çalıyor’ isimli kara komedi türündeki 2 perdelik oyuna İskele halkı yoğun ilgi gösterdi. Ancak İskele AKM’deki oyuna pandemi kuralları çerçevesinde kısıtlı sayıda seyirci alınabildi.

 

‘KAPI ÇALIYOR’ DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ’NDE PERDE DEDİ

27 Mart-27 Mayıs tarihleri arasında İskele’de, tiyatroseverler ile oyuncuları buluşturacak Tiyatro Günleri başladı.  İskele Belediye Tiyatrosu’nun ev sahipliğine İskele’de gerçekleşecek Tiyatro Günleri’nin açılışı 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde sahneye konan İskele Belediye Tiyatrosu’nun ‘Kapı Çalıyor’ isimli oyunuyla başladı. Teknik kadro dâhil 14 kişinin öz veriyle çalışarak büyük emek verdiği İBT Yönetmeni Sami Yakar’ın yönettiği kara komedi türündeki 2 perdelik oyuna, ilgi bir hayli yoğun oldu. Oyuncuların her birinin göz dolduran performansı, İskele Atatürk Kültür Merkezi’ni, pandemi kuralları çerçevesinde dolduran izleyicisinden büyük alkış aldı. Oyunu izleyenler arasında İskele Belediyesi Asbaşkan Vekili Sefa Kurukafa, Meclis Üyeleri İldeniz Elbasan, Hanife Demir, Çağlar Karadağ ve İsmail Y. Osum’un yanı sıra tiyatro seven çok sayıda kişi yer aldı. Oyunun sonunda Yönetmen Sami Yakar ve oyunculara çiçek takdim edildi

 

OYUN, GÖNDERMELER YAPIYOR!

Yerel ve evrensel birçok soruna gönderme yapan ‘Kapı Çalıyor’ isimli oyunda; eşitsizlik, adaletsizlik, rüşvet, hukuksuz yargılamalar, şiddet, işkence, kadın ve çocuk istismarı, bozulan aile ilişkileri, sosyal yaşamda kaybedilen değer yargıları gibi birçok konu masaya yatırılıyor. Konular bu denli önemli olunca da oyun güldürürken düşündürüyor. Mevcut sorunlara dikkat çekmeyi de başaran oyunda 26 farklı karakter yer alıyor. İBT Kadrosundan, aralarında İskele Belediye Personeli Ebru Kırmızı ve Bilal Dericioğlu’nun yanı sıra Burkay Mehmet Uzun, Yalçın Arıcı, Aliye Bozdağ, Elif Genç, Muhterem Hocaoğulları, Duha Arıcı, Berna Şipaloğlu, Burak Fırat, Merve Çubuk ve Mertcan Çokaçar aynı sahneyi paylaşıyor. Teknik ekipte ise Sıla Akgün ile Arda İlteriş yer alıyor.

 

TİYATRO GÜNLERİ 27 MART-27 MAYIS TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞECEK

27 Mart – 27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek Tiyatro Günleri’nde İskele Belediye Tiyatrosu’nun yanı sıra Güney Mesarya Halk Tiyatrosu, Gibetsu Tiyatro su, İnax Medya ve İzmir’den bir ekip sahne alacak. 27 Mart’ta ‘Kapı Çalıyor’ ile perde diyen Tiyatro Günler 27 Mayıs’ta yine İBT’nin bir oyunu olan ‘Baş Belası’ ile son bulacak. Tiyatro Günlerinde 5 Nisan Salı günü İzmir’den gelecek ekip Tiyatro Ofisi ‘Kadınlar Konuşursa’ isimli oyunla izleyicisinin karşısına çıkacak. 15 Nisan Cuma günü İnax Medya ‘Haybeden Gerçeküstü Konuşmalar’, 29 Nisan Cuma günü Gibetsu-Tiyatro su ‘Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali’, 12 Mayıs Perşembe günü Güney Mesarya Halk Tiyatrosu ‘Kartal Yuvası’ , 27 Mayıs Cuma günü ise İskele Belediye Tiyatrosu ‘Baş Belası’ isimli oyunlarla sahnedeki yerini alacak. İskele AKM’de pandemi kuralları çerçevesinde izleyicinin kabul edileceği oyunlar saat 20.00’da başlayacak. Rezervasyonlar ise 0548 810

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