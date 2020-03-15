“İbuprofen kullanımı enfeksiyonu daha da kötüleştiriyor''

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Halil Hızal, Koronavirüs ile ilgili uyarıda bulunarak, İbuprofen kullanılmaması gerektiğine dikkat çekti.

Fransa Sağlık Bakanı uyardı: Anti enflamatuar kullanımı enfeksiyonu daha da kötüleştiriyor

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle İbuprofen ilacının alınmasının enfeksiyonu daha da kötüleştirdiği uyarısında bulundu.

Veran, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yüksek ateşle virüs taşıdığı şüphesi içinde olanların kesinlikle grip semptomlarını azaltmak için ağrı kesici olarak kullanılan İbuprofen ilacını kullanmamasını istedi.

Bu ilacın koronavirüs enfeksiyonunu daha da kötü bir hale getirdiğini kaydeden Fransız bakan, virüs taşıdığı şüphesinde olanların mutlaka doktora danışmalarını isterken, ateşi düşürmek için ise sadece parasetamol ilacı alınmasını önerdi.

Fransa Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada İbuprofen kullanımının covid-19 hastalığını ağırlaştırıcı bir faktör olabileceğinin bildirilmesi üzerine harekete geçildi.

Ülkemizde bulunan uzmanlar bu konudaki görüşlerini sosyal medya üzerinden paylaşıyor.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Halil Hızal da sosyal medya üzerinden bu konuda uyarıcı bir paylaşımda bulundu.

Doktor Hızal’ın paylaşımı şöyle:

“Fransa Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada İbuprofen kullanımının covid-19 hastalığını ağırlaştırıcı bir faktör olabileceğinin bildirildi.

Bu nedenle İbuprofen(Pedifen,Nurofen) kullanmıyoruz.

Ateş veya ağrı için sadece Parecetamol(Panadol,Calpol) kullanalım”