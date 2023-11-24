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İç çamaşırından kokain çıktı!

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Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçmek isterken, ihbar üzerine Metehan Kara Sınır Kapısı’nda durdurulan ve üzerine yapılan aramada iç çamaşırında uyuşturucu madde bulunan Kıbrıslı Rum L.T mahkemeye çıkarıldı.
İç çamaşırından kokain çıktı!

Polis memuru Serkan Sakallı mahkemede olguları aktardı.

Sakallı, 23 Kasım 2023 tarihinde zanlının KKTC’ye uyuşturucu ithal edeceği bilgisini alıp, Metehan Kara Sınır Kapısı’nda pusu görevine başladıklarını söyledi.

Polis, saat 18.02’de NPA 042 plakalı araç ile KKTC'ye giriş yapan zanlı L.T'ningörevli polis ekibince alıkonulduğunu belirtti.

Polis memuru, zanlının üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu iç çamaşırı içerisinde şeffaf streç naylon içerisinde 10 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu bulunarak emare olarak alındığını kaydetti.

Sakallı, mesele ile ilgili olarak zanlıdan yapılan soruşturmada tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddeleri aynı gün GKRY Bölgesi'nde ismini bilmediği bir şahıstan 300 Euro para karşılığında alıp, eğlence amacıyla KKTC’ye ithal ettiğini beyan ettiğini açıkladı.   

Polis memuru, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini belirterek, 3 gün tutukluluk talep etti. 

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. 

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