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İç çamaşırından uyuşturucu çıktı...

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Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaparken uyuşturucu maddeyle yakalanan C.K yeniden mahkemeye çıkarıldı.
İç çamaşırından uyuşturucu çıktı...

Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaparken uyuşturucu maddeyle yakalanan  C.K yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotık ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ertu Akşahoğlu , mahkemede olguları aktardı.

Polis, 27 Ocak 2024 tarihinde saat 22.30 raddelerinde Türkiye’nin Diyarbakır ilinden gelerek Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapan zanlının narkotik detektör köpeği Pamir’in tepki vermesi üzerine arama yapıldığını söyledi.

Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu iç çamaşırı içerisinde gizlenmiş vaziyette şeffaf renk streç naylona sarılı yaklaşık 28 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis memuru, suçüstü tutuklanan zanlının gönüllü ifadesinde suçunu kabul ettiğini, uyuşturucu maddeyi Batman’da 35 gram olarak 3 bin TL’ye aldığını söylediğini aktardı.

Uyuşturucunun nevi ve miktarının teyit edildiğini, analiz raporunun çıktığını belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını belirtti. Polis, ülkede turist vizesiyle bulunan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 45 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

 

 

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