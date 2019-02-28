ALDIĞI KİLOLARI BU YÜZDEN Mİ VERDİ? Kendi markasının modelliğini de yapan 31 yaşındaki güzel şarkıcı bu fotoğrafları Instagram sayfasından paylaşıyor. Rihanna'nın geçtiğimiz yıllarda aldığı fazla kiloları "kendimle barışığım" açıklamasına rağmen vermesinin sebebinin de bu olabileceği konuşuluyor...





Rihanna, müzikte elde ettiği başarıyı diğer ticaret kollarına dökerek milyoner olan sanatçılardan bir tanesi. Kendine ait bir makyaj ve bir de iç çamaşırı markası olan Rihanna başarıdan başarıya koşuyor.