İç parazit görülen av hayvanları tüketilebilir mi? Avcılık Federasyonu'ndan açıklama geldi...

Son dönemde avlanan kuşlarda iç parazite rastlanılması ile ilgili Avcılık Federasyonu açıklama yaptı.

Avcılık Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Son dönemde avlanan kuşlarda görülen iç parazitler üzerine bir açıklama yapma gereği görülmüştür.

Sosyal medyada karşımıza çıkan fotoraflarda 1 . ince av döneminde vurulan ciklalarda (öter ardıç, Turdus philomelos) iç parazitlere rastlanılmıştır.

Bilinmelidir ki bu yeni bir durum olmayıp dünya genelinde, tüm vahşi hayvan avları sonrasında rastlanılabilen olağan bir durum olup, sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.

Bu noktada özellikle hayvanın sindirim sisteminde rastlanılan parazitler zaman zaman diğer organlarada göç ettiklerinden karın boşluğu içerisinde de çeşitli lezyonlara neden olabilmektedirler.

Hayvanın temizlenmesi esnasında böyle bir durumla karşılaşılması durumunda iç organlar uygun şekilde temizlenmeli ve kesinlikle gelişi güzel doğaya atılmamalıdırlar. Hayvanın kas yapısında bir bozulma görülmemesi durumunda etinin pişirilerek yenmesi konusunda herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır.

Hangi av hayvanı olursa olsun bu tip örnekler bilemsel çalışmaların yapılabilmesi ve statistik tutulması açısından önemli olup bu hayvanların Federasyonumuza ulaşltırılması değerlidir.

İnsan sağlığının herşeyden önemli olduğunu unutmadan avcılığa gönül veren herkese kazasız, sağlıklı avlar dileriz