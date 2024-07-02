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ICALT 2024: Eğitim teknolojilerinde geleceğe bir adım

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Dünyanın en önemli eğitim teknolojileri konferansı ICALT 2024, 14 ülkeden bilim insanının katılımı ile Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde devam ediyor
ICALT 2024: Eğitim teknolojilerinde geleceğe bir adım

Dünyanın en önemli eğitim teknolojileri konferansı ICALT 2024, 14 ülkeden bilim insanının katılımı ile Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde devam ediyor

Dorana Turizm’in organizasyonu ve Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde bu yıl KKTC’de düzenlenen ICALT 2024’e; önceki yıllarda İtalya, Romanya, Hollanda, Estonya, Brezilya, ABD, Tayvan ve Yunanistan gibi ülkeler ev sahipliği yapmıştı.

Dünyanın dört bir yanından gelen akademisyenler, araştırmacılar ve eğitim liderleri, 2024 Uluslararası Gelişmiş Öğrenme Teknolojileri Konferansı (ICALT 2024) için Kuzey Kıbrıs'ta buluştu. Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu prestijli etkinlik, eğitim teknolojilerindeki en son yenilikleri ve araştırma bulgularının paylaşıldığı eşsiz bir platform sunuyor.

Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü’nün (IEEE) her yıl düzenlediği ICALT 2024 konferansının 24’üncüsü Dorana Turizm’in organizasyonu ve Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde bu yıl KKTC’de düzenleniyor. Son olarak geçen yıl İtalya’nın Roma kentinde düzenlenen uluslararası konferansa önceki yıllarda da Romanya, Hollanda, Estonya, Brezilya, ABD, Tayvan ve Yunanistan gibi ülkeler ev sahipliği yapmıştı.

ICALT 2024: Eğitim teknolojilerinde geleceğe bir adım

14 ülkeden 50’nin üzerinde katılımcının 100’ün üzerinde bildiri sunacağı ICALT 2024’ün açılışı 1 Temmuz’da Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde yoğun bir katılımla gerçekleşti. 4 Temmuz’a kadar devam edecek olan etkinlikte ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Brezilya, Çin, Finlandiya, Fransa, Hindistan, İspanya, İsrail, Kanada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Tayvan ve Türkiye’den bilim insanları, en güncel araştırmalarını ve uygulamalarını katılımcılarla paylaşacak.

IEEE Bilgisayar Topluluğu ve IEEE Öğrenme Teknolojisi Teknik Topluluğu, Yakın Doğu Üniversitesi Yapay Zeka ve Robotik Enstitüsü ve Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin katkı koyduğu konferans; öğrenme teknolojisi alanına katkıda bulunmayı ve bu alandaki profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor. Katılımcılara eğitim teknolojileri alanında kapsamlı bir deneyim sunma hedefiyle düzenlenen ICALT 2024, yeni teknolojilerin eğitimde nasıl kullanıldığı, öğrenme süreçlerini nasıl iyileştirdiği ve eğitimde inovasyonun geleceği üzerine çeşitli oturumlar, çalıştaylar ve seminerler içeriyor.

Bu yıl Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde KKTC’de düzenlenen ICALT 2024’te; dijital öğrenme platformları ve araçları, yapay zeka ve makine öğrenimi tabanlı eğitim çözümleri, uzaktan eğitim ve e-öğrenme stratejileri, eğitimde sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları, öğrenme analitiği ve veri odaklı eğitim yöntemleri, mobil öğrenme teknolojileri ve eğitimde oyunlaştırma ve etkileşimli öğrenme modelleri gibi eğitimi teknoloji araçlarıyla birleştiren konular dikkat çekiyor.

ABD, Kanada, Çin ve KKTC’den bilim insanları konuştu

Konferans başkanlığını Athabasca Üniversitesi’nden Prof. Dr. Maiga Chang ve Yakın Doğu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zehra Altınay’ın üstlendiği ICALT 2024’te, Prof. Dr. Fahriye Altınay da komite başkanlığını yürüterek Yakın Doğu Üniversitesini temsil etti.

ICALT 2024’ün açılış konuşmalarını, Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkez Başkanı Prof. Dr. Zehra Altınay, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, Girne Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gökmen Dağlı, Amerika Birleşik Devletleri Utah Vadisi Üniversitesi’nden Dr. Rita Kuo, Kanada Athabasca Üniversitesi’nden Prof. Dr. Maiga Chang ve Çin Beijing Normal Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmed Tlili yaptı.

Etkinliğin açılışında ayrıca; Doğu Finlandiya Üniversitesi’nden Araştırmacı Sonsoles López Pernas’a Prof. Dr. Maiga Chang tarafından “IEEE TCLT Öğrenme Teknolojilerinde Erken Kariyer Araştırmacısı Ödülü” takdim edildi.

İlklerin Üniversitesi: Yakın Doğu Üniversitesi

Açılış konuşmasında, dünyanın farklı ülkelerinden gelen bilim insanlarına Yakın Doğu Üniversitesi’ni tanıtan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, Yakın Doğu Üniversitesi’nin neden “İlklerin Üniversitesi” unvanını taşıdığını açıklayarak, “Ada’daki ilk tıp fakültesini ve hastanesini kurduk. Aynı zamanda İlk dişçilik ve veterinerlik fakültelerini ve hastaneleri tanıttık. GÜNSEL ile ilk elektrikli aracı üreterek, seri üretimine başlayan ilk üniversite olduk. Pandemi döneminde COVID-19 ve solunum testleri üreten ilk ve tek üniversite olduk. Tüm bunların yanı sıra Yedi müze ve sanat koleksiyonlarıyla zengin bir kültürel mirasa ev sahipliği yapıyor; 22,000’den fazla uluslararası öğrenciye, çeşitli lisansüstü ve lisans programları sunuyoruz” ifadesini kullandı.

“ICALT 2024 Konferansı’nın, Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenleniyor olması hepimizin için gurur verici” diyen Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkez Başkanı Prof. Dr. Zehra Altınay ise “Gelecekte, bu konferansın bir sonucu olarak iş birliğimizi daha da genişleteceğimizi umuyorum. Bu ortamın, profesyonel yaşamınızda mevcut kapasitenizi artırmanıza ve daha üretken olmanıza yardımcı olacağını umuyorum. Hepinize harika bir konferans ve harika bir gün dilerim” ifadesini kullandı.

Girne Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gökmen Dağlı ise eğitim teknolojileri alanında uluslararası iş birliği ağının merkezinde yer alan bu önemli konferansın parçası olmanın Yakın Doğu Üniversitesi, Girne Üniversitesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için önemine değindi.

Utah Vadisi Üniversitesi’nden Dr. Rita Kuo ve Çin Beijing Normal Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmed Tlili ICALT 2024’ün bu yılki kapsamı ve ele alınacak konularla ilgili bilgiler aktarırken Kanada Athabasca Üniversitesi’nden Prof. Dr. Maiga Chang ise eğitim teknolojilerinin gelişmesinde uluslararası bilimsel iş birliklerin önemine değinerek “24’üncüsünü düzenlediğimiz ICALT konferansına ev sahipliği yapan Yakın Doğu Üniversitesi’ne teşekkür ederim” dedi.  

Karşılıklı hediye takdimleri ile son bulan açılış seremonisinin ardından ICALT 2024’ün, İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde dört gün boyunca devam edecek yüz yüze ve online oturumlarına geçildi.

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