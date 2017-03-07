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İçeceğine hap atarak uyuttular, tüm parasını aldılar!

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İçeceğine hap atarak uyuttular, tüm parasını aldılar!
Girne'de yaşanan olayda, içeceğine hap atılarak uyutulan Ciğer'in tüm parasını çalan üç zanlı tutuklandı...

Girne’de bir kafede içeceğine hap atarak uyuttukları kişinin üzerinden 11 bin dolar ile 3 bin 500 TL’yi çalan üç kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, geçen cuma gecesi meydana gelen olayda Girne’de bir kafede kendi aralarında anlaşan R.K. (K-26), N.Y. (K-36) ve M.C.Ç. (E-27) adlı şahıslar, Tarık Ciğer’i içeceğine hap atarak uyuttu.

Üç zanlı, Tarık Ciğer’in cebinden 11 bin Dolar ve 3 bin 500 TL nakit parayı çalmaktan tutuklandı.

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