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ICES 2017, YDÜ’nün 38 bilimsel çalışmasıyla tamamlandı

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ICES 2017, YDÜ’nün 38 bilimsel çalışmasıyla tamamlandı
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı himayelerinde düzenlenen Uluslararası Çevre ve Eğitim Konferansı - ICES 2017 Girne Vuni Palace Otel'de gerçekleşti.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Dr. Sibel Siber, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Yakın Doğu Enstitüsünden Yrd.Doç.Dr. Mert Baştaş'ın  açılış konuşmalarıyla başlayan ve 3 gün süren konferansta çevre ve eğitim ana başlıklı 114 sözlü sunum, 22 poster sunumu ve video sunumlarının yanısıra ilk gün özel çağrılı konuşmacılar arasında yer alan Çankaya Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. Buket Akkoyunlu, "Bilişim Okuyazarlığı Mobil İletişim", Balkanlar Çevre Derneği Eş Başkanı Prof.Dr. Mariana Golumbeanu "Avrupa - Karadeniz arası Çevresel İşbirlikleri" ve University of Derby'den Doç.Dr. Kapila Liyanage "Sürdürülebilir İşletmeler ve Üretim Mühendisliğinde yeni uygulamalar" isimli sunumlarıyla dikkat çektiği belirtildi. 

Yakın Doğu Üniversitesi’nin Birçok Bilimsel Çalışması SSCI/SCI Dergilerinde Yayımlanıyor

ICES 2017'de Yakın Doğu Üniversitesi 38 bilimsel çalışma ile yer alarak, bu çalışmalardan bir çoğu editöryal kurullar tarafından seçildi ve Thomson & Reueters'e bağlı SSCI/SCI kapsamında taranan dergilerde basım şansı yakaladı.

Yrd.Doç.Dr. Mert Baştaş; “Bilimin Önünde Hiç Bir Ambargo Yoktur Ve Olması Da Mümkün Değildir”

Konferansta organizasyon komitesi adına söz alan Yakın Doğu Enstitüsünden Yrd.Doç.Dr. Mert Baştaş; KKTC`deki Eğitim ve Çevre sorunlarının tartışılmasının yanında, konferansın bu yönüyle akademisyenlere uluslararası anlamda kalıcı eserler üretme olanağı sağlamakta olduğunu vurgulayarak, Bu çalışmaların sadece teorik boyutta değil,  pratikte alan ve saha çalışmalarına dönüşmesi , aynı zamanda da gerek Türkiye Cumhuriyeti Elçiliği Çukurova ajansı destekli hibe proleri, gerekse açılacak olan Avrupa Birliği Kırsal alan hibe programlarına başvuru projeleri başta olmak üzere bir çok pratikte hayat bulacak projeye de hali hazırda bilimsel zemin oluşturduğunu belirtti.

Adamızda sayısı artan üniversitelerimiz için 2017 yılından itibaren bilimsel üretkenlik, projeler, akademik yayınlar, kitaplar ve uluslararası tanınırlığımızı ve görünürlülüğümüzü artıracak her türlü faaliyet aynı zamanda ülkemize de hizmet olacağını vurgulayan Baştaş, bilimin önünde hiç bir ambargo yoktur ve olması da mümkün değildir dedi.

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