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İçi Altın Ve Fıstık Dolu! 2 Milyon 500 Bin TL'lik Baklava Şaşkınlık Yarattı

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İçi Altın Ve Fıstık Dolu! 2 Milyon 500 Bin TL'lik Baklava Şaşkınlık Yarattı
İçi Altın Ve Fıstık Dolu! 2 Milyon 500 Bin TL'lik Baklava Şaşkınlık Yarattı

Kahramanmaraş'taki bir pastane, altın dolu tepsi ile baklava hazırladı. Yaklaşık 2 milyon 500 bin TL'den satışa çıkarılan baklavanın içindeki altın miktarı şaşkınlık yarattı.

Kahramanmaraş'ta bir pastanede altın tepside yapılan bülbülyuvası ve baklavanın fiyatını duyanlar inanmadı. Altın tepsideki baklava 2.5 milyon, bülbülyuvası tatlısı ise 500 bin liradan satışa çıkarıldı. Ancak şu ana kadar satış gerçekleşmediği belirtildi.

ÖNCE ALTINLAR HAZIRLANDI

Altın işletmeciliği ve takı tasarım sektöründe Türkiye'de önemli konumda yer alan Kahramanmaraş'taki kuyum atölyesinde biri yaklaşık 3 bin, diğeri ise 500 gram ağırlığında iki 24 ayar altından tepsi hazırlandı. Hazırlanan tepsiler Onikişubat ilçesi Akif İnan Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir pastaneye getirilerek tatlı yapıldı. Ustaların maharetli ellerinde hazırlanan bülbülyuvası ve baklava, pişirildikten sonra 3 milyon liraya satışa sunuldu.

 

2 milyon 500 bin TL'lik baklava görenleri hayrete düşürdü

TALEBE GÖRE ÜRETİM DEVAM EDECEK

Altın ve tatlıcılığı buluşturduklarını ifade eden işletme yetkilisi Cafer Nalçacı, "Biz kaliteli börekler ve tatlılar yapıyoruz. Her gün sınırlı sayıda tatlı yaparız biter ve ertesi gün yenilerini yaparız. Altın tepside baklava ve bülbülyuvası tatlımız var. Bülbülyuvası tatlımız darası ile beraber 500 bin lira civarında. Toplamda 600 gram altın var. Normal tepside ise baklavamız var ve bunun fiyatı da 2 milyon 500 bin lira civarında. Kahramanmaraş bir kuyumcu şehri ve altın işlenen ve üreten bir kent. Bu tepsiler kuyumcu kentte yapıldı. Bize böyle bir talep geldi. Biz hem kuyumculuğu hem de komşu illerimiz kadar tatlıcılığı göstermek istedik. İyi tatlı, çok şerbetli olacak diye bir şey yok" dedi. Pastanede talepler doğrultusunda altın tepsilerde tatlı üretimi yapılacağı öğrenildi. -

2 milyon 500 bin TL'lik baklava görenleri hayrete düşürdü
2 milyon 500 bin TL'lik baklava görenleri hayrete düşürdü
2 milyon 500 bin TL'lik baklava görenleri hayrete düşürdü
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