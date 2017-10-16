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İçi boş su deposuna düşen işçi ağır yaralandı

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İçi boş su deposuna düşen işçi ağır yaralandı
Güleryüz, kaldırıldığı YDÜ Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahade altına altına alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; bugün saat 13.30 sıralarında Yakın Doğu Ünviversitesi Hastanesi’nin arka kısmında yapımı devam etmekte olan üniversiteye ait inşaatın birici katında çalışmakta olan 37 yaşındaki Merhmet Güleryüz, beton düzeltme işlemi yaptığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metre derinliğindeki içi boş su deposuna düşerek ağır şekilde yaralandı.

Güleryüz, kaldırıldığı YDÜ Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahade altına altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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