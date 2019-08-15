  • BIST 97.290
  • Altın 271,766
  • Dolar 5,5677
  • Euro 6,1844
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 35 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

İçinde 1.5 milyon lira olan çantayı sahibine teslim etti; teşekkür amacıyla teklif edilen parayı reddetti

»
Manisa’nın Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli Durmuş Uğur (49), parkta bulduğu, içinde 1 milyon 502 bin 172 liralık para ve çek ile banka kartları olan çantayı sahibine teslim etti
İçinde 1.5 milyon lira olan çantayı sahibine teslim etti; teşekkür amacıyla teklif edilen parayı reddetti

Çantanın sahibi Masum Örge (53), Uğur’a teşekkür edip bir miktar para vermek istedi. Teklifi kabul etmeyen Durmuş Uğur ise “Görevimi yaptım” dedi.

DHA’nın haberine göre kentteki Osman Gazi Parkı’nda bir süre ailesiyle oturan akaryakıt istasyonu sahibi Örge, İzmir’deki yakınlarının cenazesine gitmek üzere yola çıktı. Örge, içinde para ve çek bulunan çantayı bankta unuttu.

Durmuş Uğur parkı sularken çantayı gördü. Çantanın başında 2 saat bekleyen Uğur, kimsenin gelmemesi üzerine zabıtayı aradı. Parka giden zabıta ekibi, çantanın sahibini belirleyerek, teslimi için belediyeye davet etti.

Çantayı teslim alan Örge, “İzmir’e cenaze için gidecektik. O anda telefon yoğunluğu yaşadık. Otomobil gelince hemen araca yürüdük. O heyecanla çanta orada kaldı. Akşam fark ettik. Sağ olsunlar, çok teşekkür ediyoruz. Durmuş kardeşime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.  

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, Durmuş Uğur’a örnek davranışı dolayısıyla onur belgesi verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AKP'nin 18 yıllık hikâyesinden Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu çıkarıldı14 Ağustos 2019 Çarşamba 16:28
  • ‘Yüzen boğa’ Ferdinand bu yıl kurtarılmış hayvanlar barınağında13 Ağustos 2019 Salı 20:59
  • Evlatlık olduğunu öğrendi, üvey annesini öldürüp intihar etti13 Ağustos 2019 Salı 16:29
  • "İkramiye çıkmayan piyango biletlerini atmayın"13 Ağustos 2019 Salı 15:57
  • 7 diploması var, iş bulamıyor: Kaymakam, milletvekili, bakan olacaktım ama şimdi işsizim13 Ağustos 2019 Salı 12:06
  • Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında soruşturma izni verildi13 Ağustos 2019 Salı 12:05
  • İlahiyatçı Cemil Kılıç: "Tarikat ve cemaatler denetlenmeli" diyorlar; hayır, kökü kazınmalı13 Ağustos 2019 Salı 12:04
  • Türkiye'deki Uygurlarda sınır dışı endişesi13 Ağustos 2019 Salı 08:49
  • Çavuşoğlu: Fırat’ın doğusunu temizleyeceğiz12 Ağustos 2019 Pazartesi 13:50
  • Oktay: "Kararlılığımız son derece kesin"11 Ağustos 2019 Pazar 16:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti