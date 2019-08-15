İçinde 1.5 milyon lira olan çantayı sahibine teslim etti; teşekkür amacıyla teklif edilen parayı reddetti

Manisa’nın Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli Durmuş Uğur (49), parkta bulduğu, içinde 1 milyon 502 bin 172 liralık para ve çek ile banka kartları olan çantayı sahibine teslim etti

Çantanın sahibi Masum Örge (53), Uğur’a teşekkür edip bir miktar para vermek istedi. Teklifi kabul etmeyen Durmuş Uğur ise “Görevimi yaptım” dedi.

DHA’nın haberine göre kentteki Osman Gazi Parkı’nda bir süre ailesiyle oturan akaryakıt istasyonu sahibi Örge, İzmir’deki yakınlarının cenazesine gitmek üzere yola çıktı. Örge, içinde para ve çek bulunan çantayı bankta unuttu.

Durmuş Uğur parkı sularken çantayı gördü. Çantanın başında 2 saat bekleyen Uğur, kimsenin gelmemesi üzerine zabıtayı aradı. Parka giden zabıta ekibi, çantanın sahibini belirleyerek, teslimi için belediyeye davet etti.

Çantayı teslim alan Örge, “İzmir’e cenaze için gidecektik. O anda telefon yoğunluğu yaşadık. Otomobil gelince hemen araca yürüdük. O heyecanla çanta orada kaldı. Akşam fark ettik. Sağ olsunlar, çok teşekkür ediyoruz. Durmuş kardeşime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, Durmuş Uğur’a örnek davranışı dolayısıyla onur belgesi verdi.