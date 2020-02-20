İçinde 250 milyon adet tohum barındıran 'Kıyamet Ambarı' gizemiyle dünya
Dünyanın yaşayacağı olası doğal afetler, depremler, nükleer saldırı sonrasında yok olan yeryüzünü yeniden oluşturmak ve küresel tohum ihtiyacını sağlamak amacıyla Norveç'in gizemli Svalbard Adası'nda kurulan Kıyamet Ambarı, Kuzey Kutbu'na bin 300 kilometre mesafede bulunuyor.
Norveç'in Svalbard takımadalarında 2008' de inşa edilen Kıyamet Ambarı, hala dünyanın dikkatini çekiyor. Yaşanacak olası tehlikelere karşı adeta Nuh'un Gemisi niteliği taşıyan yapıt, 'insanlığın son umudu' olarak görülüyor.
20 Şubat 2020 Perşembe 21:10
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