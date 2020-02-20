Dünyanın yaşayacağı olası doğal afetler, depremler, nükleer saldırı sonrasında yok olan yeryüzünü yeniden oluşturmak ve küresel tohum ihtiyacını sağlamak amacıyla Norveç'in gizemli Svalbard Adası'nda kurulan Kıyamet Ambarı, Kuzey Kutbu'na bin 300 kilometre mesafede bulunuyor.