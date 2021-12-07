İçine Giren 30 Saniyede Ne Olduğunu Anlamadan Ölüyor

İsviçre'de intihar etmek isteyenler için satışa sunulan 3D baskılı intihar kapsülü tartışma yarattı. Kapsülün içerisine girenler, 30 saniye içerisinde hayatını kaybediyor.

İsviçre'de intihar etmek isteyenlerin intiharını kolaylaştırmak adına üretilen ve önceki günlerde piyasaya sürülen intihar kapsülü, büyük tartışmalara neden oldu. Çok sayıda medya kullanıcısı, aletin intiharı teşvik edeceğini ve bu nedenle piyasaya sürülmesinin çok yanlış olduğunu dile getirdi.

ÖTENAZİ YANLISI GRUP GELİŞTİRDİ

Sarco olarak adlandırılan makine, ötenazi yanlısı Exit International'ın kurucusu Philip Nitschke tarafından geliştirildi. Nitschke, ölümün hem boğulma hissi olmadan hem de paniksiz şekilde gerçekleşmesi için bu makineyi icat ettiklerini söyledi.

ÖLMEYİ SEÇTİĞİ YERE TAŞINIYOR

Nitschke, kapsülün hafif olduğunu ve intihar etmek isteyen kişinin kapsülü istediği yere çekerek intihar edebileceğini belirtti. Aracın, ölmek isteyen kişiye çeşitli sorular yönelttiği ve bu soruların ardından ölüm işlemi için düğmeye basmasına imkan tanındığı ifade edildi.

OKSİJEN SEVİYESİNİ YÜZDE 1'E DÜŞÜYOR

Sarco isimli aracın, insanları nasıl öldürdüğünün detayları da paylaşıldı. Buna göre söz konusu kapsül, yüzde 21 olan oksijen seviyesini 30 saniye içerisinde yüzde 1 seviyesine indirerek, içine binen kişinin ölmesini sağlıyor.