İçine şeytan kaçtı diye medyuma götürdüğü kızı tarafından parçalara ayrı
Polis, psikolojik sorunları olan Rita'nın annesinin, kızına yardım etmek için elinden geleni yaptığını, çare bulamayınca bir arkadaşının tavsiyesi üzerine kızını medyuma götürdüğünü ve yüklü miktarda para ödediğini söyledi.
Avustralya'da 57 yaşındaki Jessica Camilleri isimli kadın, psikolojik sorunları olan 27 yaşındaki kızı Rita Camilleri'yi, içine şeytan kaçtığını düşünüp medyuma götürdü. Jessica, kendisini medyuma götüren annesini eve dönüş yolunda bıçaklayarak öldürdü.
02 Aralık 2020 Çarşamba 23:00
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