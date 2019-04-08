Muz kabuğu, muz meyvesini sarıp sarmalayan ve doğal olarak organik yapıda bulunan bir kabuktur. Muz meyvesi tüketildikten sonra, neredeyse tüm insanlar, muz kabuğunu çöpe atmaktadır. Ancak, kendisi kadar kabuğu da çok şifalı olan bu meyveden, içindeki vitaminlerin dahili olarak alınmasının ardından, kabuğundan olmak üzere de çeşitli şekillerde faydalanılabilmektedir...Muz kabuğu; Muz kabuğunu parçalar halinde bahçenize dağıttığınızda böcekleri kovar.