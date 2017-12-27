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İçinizi ısıtacak bir ‘Noel Baba’ hikayesi!

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İçinizi ısıtacak bir ‘Noel Baba’ hikayesi!
Gerçek ismi Hussain olan pamuk dede, 2013 yılının Aralık ayında Londra’nın Tooting Caddesinde evine doğru yürüyordu...

Bu yıl 6 yaşına giren Alfie, o gün bu adamı gördüğünde ona, “Noel Baba” diye seslenince yaşlı adam dönüp ona bir miktar para verdi. 3 yaşındaki küçük Alfie için artık hiçbir şüphe kalmamıştı. Bu gördüğü adam Noel Baba’nın ta kendisiydi!

O günden sonra Alfie ve 12 yaşındaki ablası Hayley’nin, Noel Baba sürprizi bozulmasın diye her yıl eve bir hediyeyle geldi Bay Hussain. Alfie’nin Noel Babası Hussain, aslında o sokakta bir muhasebecide çalışan ve Müslümanlığı sebebiyle uzun beyaz sakalı olan bir komşuydu…

Alfie’nin annesi Tracy Ashford-Rose yaşadıkları bu güzel dostluk hikayesini şöyle anlatıyor:

“Artık Noellerimiz, Noel Baba gelmezse olmaz. Oğlum Alfie, “Anne bak, Noel Baba geliyor’ diye bağırır. O gün Hussain bey 3 bina öteye gittikten sonra geri gelip, ‘Size bir hediye almadan geçemezdim, oğlunuz beni Noel Baba sandı,’ demişti. Bu 4 yıl önceydi, bugüne dek her yıl birbirimize hediye alıp veririz. İki çocuğumun da doğum günlerini asla unutmaz, mutlaka hediyelerle gelir. Biz artık ona Noel Dede diyoruz.” 

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