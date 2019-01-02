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İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ı ziyaret etti.

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İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ı ziyaret etti.
İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ı ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ı ziyaret etti.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, bugün gerçekleştirilen ziyarette İçişleri Bakanlığı ve DAÜ arasında olması muhtemel iş birlikleri üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cem Tanova, Prof. Dr. Sevin Uğural, Prof. Dr. Naciye Doratlı ve Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu da hazır bulundu.

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