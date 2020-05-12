İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Dünya Hemşireler Günü’nü kutladı

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Dünya Hemşireler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Baybars;

“Özünü insan sevgisinden alan çok özel ve saygın bir meslek olan hemşirelik mesleğini, bu zor dönemde de büyük bir özveri ve fedakarlıkla yerine getiren sağlık çalışanlarımızın COVİD-19 salgınına karşı ülke olarak verdiğimiz tarihi mücadelede, ortaya koydukları insan üstü emeklerini asla unutmayacağız. Bu duygu ve düşüncelerimle tüm kahraman hemşirelerimizin Dünya Hemşireler Günü’nü canı gönülden kutlarım” dedi.