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İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Polis teşkilatının 56. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı

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İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Polis teşkilatının 56. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı
İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Polis teşkilatının 56. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, memleket asayişi ve insanların can ve mal güvenliğini sağlamak için 56 yıldır, çok zor şartlarda 7/24 görev icra eden Polis Teşkilatının, büyük bir özveri ve cesaretle çalıştığını kaydetti.

Baybars Polis Teşkilatının kuruluşunun 56. yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, teşkilatın kuruluşundan bugüne gelene kadar birçok eksikliklere rağmen kurumsallaşma bağlamında önemli bir yol kat ettiğini ve toplumun güvenine her daim mazhar olmayı başardığını belirtti.

Baybars mesajında şunlara yer verdi:

“Polis Teşkilatımızın, teknik ve personel eksikliklerinin giderilmesi, çağdaş yasalarla güçlendirilmesiyle çok daha güçlü bir yapıya kavuşacağına inanıyorum.

Son aylarda dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de etkisini gösteren, Kovid-19 salgını ile mücadelemizin ilk aşamasında Polis Teşkilatımız, halk sağlığının korunmasında bakanlığımızla koordineli bir şekilde çalışmış, denetim ve online çağdaş hizmetlerle, bulaşma riskinin ortadan kaldırılmasında çok önemli rol oynamıştır. 

Bu onurlu, zor mesleği tüm eksikliklere rağmen, özveri ve yurt sevgisiyle yapan kahraman polislerimize sağlık ve esenlik diler, bu duygu ve düşüncelerimle, yakın zamanda Kovid-19 ile mücadelemizde toplum sağlığının korunması ve asayişin sağlanmasında insan üstü gayretle çalışan tüm polislerimize bir kez daha teşekkür eder, Polis Teşkilatımızın 56. kuruluş yıl dönümünü canı gönülden kutlarım.”

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