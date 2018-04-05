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İçişleri Bakanı Baybars Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret etti

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İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, yerel yönetimler ile bilgi paylaşımını sağlamak amacıyla Gazimağusa’da Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret etti.
İçişleri Bakanı Baybars Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret etti

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, “Sayın Bakanımızın, şehrimizi ve belediyemizi ziyaret etmiş olması bizi oldukça onurlandırmıştır. Bugün burada hem çalışmalarımızı hem de bakanlık ile aramızdaki bilgi akışını konuşmak için iyi bir vesile olduğunu düşünüyorum. Yeni görevinizin de hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars konuşmasında, “Bu nazik davetiniz için öncelikle biz teşekkür ederiz. Bizde bugün İçişleri Bakanlığı olarak özellikle her ilçede bulunan hem Kaymakamlıklar vasıtasıyla yapmış olduğumuz hizmetler hem de yerel yönetimlerin halka daha iyi bir hizmet vermesi adına her ne kadar özerk olsa da merkezi hükümetler ile işbirliği içerisinde yollarını arıyoruz. Bu bağlamda Mağusa’da hem Kaymakamlığı hem de tüm bağlı olan birimleri ziyaret ettik. Tabii ki en önemlisi merkezi hükümetlerin aslında birlikte çalışıp da belde halkına hizmet vereceği önemli yerlerden birisi de belediyelerdir. Dolasıyla belediyeler ile işbirliği içerisinde hizmeti arttırmaya yönelik bilgi paylaşımını sağlamak bizler için de çok önemlidir.

Bakan Ayşegül Baybars, Gazimağusa Belediyesi’nde çalışan tüm personelleri görev yerlerinde ziyaret ederek tek tek el sıkıştı.

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