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İçişleri Bakanı Baybars hastaneye kaldırıldı!

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İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars saat 16.30 sıralarında hastaneye kaldırıldı.
İçişleri Bakanı Baybars hastaneye kaldırıldı!

Bakan Baybars, yüksek tansiyon şikayeti ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne başvurdu.

İçişleri Bakanı Baybars’ın makam aracı ile hastaneye gittiği ve tetkiklerinin devam ettiği belirtildi.

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