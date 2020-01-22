İçişleri Bakanı Baybars hastaneye kaldırıldı!

Bakan Baybars, yüksek tansiyon şikayeti ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne başvurdu.
İçişleri Bakanı Baybars’ın makam aracı ile hastaneye gittiği ve tetkiklerinin devam ettiği belirtildi.
Bakan Baybars, yüksek tansiyon şikayeti ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne başvurdu.
İçişleri Bakanı Baybars’ın makam aracı ile hastaneye gittiği ve tetkiklerinin devam ettiği belirtildi.
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