İçişleri Bakanı Baybars Kerhaneler Çalıştayı'nda konuştu

İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Gece Kulüpleri Çalıştayı Lefkoşa’da Bakan Baybars’ın konuşması ile başladı.

Bakan Ayşegül Baybars konuşmasında uzun yıllardır var olan bir probleme karşı, yokmuş gibi davranma dönemine son vermek için burada olduklarını vurguladı.

Baybars konuşmasına şöyle devam etti:

Yasalarda yer alan tanımlamalarla fiilen gerçekte var olan uygulamalar arasındaki farkları açık yüreklilikle kabul etmeyip, konuşmaz ve çözüm üretmezsek, ülkemizin üzerinde yıllardır var olan bu lekeyi ortadan kaldırmamız mümkün olmaz. Bu bilinçle hareket ederek bugün böylesi bir çalışma başlattık.

Çağdaş bir devlette fiilen olan, ancak yasayla düzenlenmediğinden dolayı yokmuş gibi kabul edilen uygulamalar olmaz, olamaz. Bunun kabul edilmesi halinde hukuk devletinden bahsetmek mümkün olmaz.

Konu ülkemizi ve insanımızı farklı açılardan, farklı yönlerden etkilemektedir. Kamu düzeni, genel sağlık, insan hakları, iş güvenliği, çalışma hayatı kuralları ve vergi bunlara örnektir. Bunların tümü, aslında bahsettiğimiz fiiliyatın yansıdığı alanlardır. Dolayısıyla tüm bu alanların düzenlenmesi konusunda, Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığıyla ortak bir çalışma yürütüp bir politika geliştirme kararlılığındayız.

“PROTESTOYU SAYGIYLA KARŞILIYORUM”

Bakan Baybars’ın konuşması devam ederken bir grup pankart açarak protesto eylemi gerçekleştirmek istedi.

Bakan Baybars böylesi bir protestoyu saygıyla karşıladığını belirterek bu tür eylem ve davranışların bugüne kadar da var olduğunu ve aslında konuya muhatap tarafların bugüne kadar yüz yüze oturup da bu sorunları çözmediği için bu günlere gelindiğini vurgulayarak, “Bizim maksadımız sorunları çözmektir” dedi.

Sorunlarla ilgili denetleme yapılabilmesi için düzenlemelerin var olması gerektiğini vurgulayan Baybars, “Ben de sivil toplumun içerisinden gelen biriyim; göreve gelmeden de sorunları görmezden gelmiyordum, göreve geldikten sonra da bunu yapmıyorum. Yasa tahtında bize verilen yetkileri bugüne kadar doğru kullanılmaması ve bugüne kadar doğan insan hakları ihlallerinin görmezden gelinmemesi ve bunları da tüm toplumla paylaşmak ve çözmek için buradayız” dedi.

“KAFAMIZI KUMA GÖMMEYECEĞİZ”

Bugüne kadar bu konuyla ilgili devleti yönetenlerin kafalarını kuma gömdüklerini belirten Baybars, bunu yapmayacaklarını ve İdare olarak sorumluluklarının bilincinde olduklarını vurguladı.

Baybars: “Bu olmazsa sürekli olarak hem ülkemizde hem de uluslararası platformlarda dile getirilen, eleştirilen, bir utanç olarak önümüze gelen sorunla mücadele edemeyiz. Örneğin en basitinden denetleme yapamayız. Çünkü bunu nasıl yapacağınızı dahi tanımlamadık. Mesela, kişilere karşı yapılan ihlalleri engelleyemeyiz. Köleliğe varan çalışma koşullarını sorgulayamayız” dedi.

“SORUNUN ADINI DOĞRU TANIMLAMALIYIZ”

Baybars konuşmasına şöyle devam etti:

“Bugün burada sorunun adını doğru tanımlamak için ve bu konularda yapacağımız yasa çalışmalarını doğru zemine oturtmak için bulunuyoruz. Ülkemizde bu alanda yaşanan insan hakları ihlallerinin giderilmesi ve genelde insan ticareti ve seks köleliği ile mücadele için oluşturmayı düşündüğümüz mevzuata bu çalıştaydan çıkacak sonuçların katkı koymasını umuyorum.

Çalıştay sonucunda çıkacak raporlar, kısa orta uzun vadeli hedeflerimiz somutlaştırmaya ışık tutacaktır” dedi.

Baybars konuşmasının sorununda bugün katkı koyacak herkese teşekkür etti.

Çalıştay gün boyu devam edecek.

