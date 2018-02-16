İçişleri Bakanı Baybars: Milletvekili olması fark etmez.. Yasa dışı yurttaşlıklar mercek altında

İçişleri Bakanı Aysegul Baybars, bir önceki hükümet döneminde dağıtılan yasa dışı yurttaşlıklar ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu

İçişleri Bakanı Ayşegul Baybars, Kanal Sim Ana Haber’e konuk oldu, bir önceki hükümet döneminde dağıtılan yasa dışı yurttaşlıklar ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. YENİDÜZEN Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı’nın bugün köşesinde gündeme getirdiği YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun yurttaşlığına ithafen konuşan İçişleri Bakanı Baybars, “Yurttaşlık yasasına aykırı davranılmışsa her kim olursa fark etmez. Yasa neyi emrediyorsa o yapılır. Milletvekili veya değil fark etmez. Yasalar herkes içindir” dedi.

“İstisnai” yurttaşlıklar konusuna da değinen Baybars “istisnai hal” ibaresinin keyfi olmaması gerektiğini ifade etti. Baybars konu ile ilgili özetle şunları dile getirdi: “İstisnai hal ibaresi keyfi olmamalı, somut bazda gitmek, altının doldurulması gerek. Gerekçesi belirtilmeyen yurttaşlıkların yasa dışı olduğunu söyleyebiliriz. Keyfiliğin önüne geçilmesi için Yurttaşlık Yasası’nın düzenlenmesi gerek…”