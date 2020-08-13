İçişleri Bakanı Baybars, Muratağa, Sandallar ve Atlılar Katliamı yıldönümü vesilesiyle mesaj yayımladı

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Muratağa, Sandallar ve Atlılar katliamının yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Baybars mesajında, “Bugün, toplumsal belleğimizde unutulmaz yaralar açan Muratağa, Sandallar ve Atlılar katliamının 46. yıldönümünde, EOKA tedhiş örgütünün 16 günlük bebekten, 95 yaşındaki yaşlısına kadar sivil halkımıza karşı gerçekleştirdiği acımasız saldırıları ve savaşın acı yüzünü bir kez daha derin bir üzüntü içerisinde hatırlıyoruz” dedi.

Bir daha benzer acıların yaşanmaması; gerginlik ve çatışmalardan uzak, güvenli bir yaşam için çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Baybars, “Bu duygu ve düşüncelerle, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen EOKA tedhiş örgütünün gerçekleştirdiği saldırılar sonucu Muratağa, Sandallar ve Atlılar katliamlarında yaşamlarını yitiren şehitlerimizin manevi hatıraları önünde saygı ile eğilir, Allah’tan rahmet diler, ülkem adına böylesi acıların bir daha yaşanmamasını temenni ederim” dedi.