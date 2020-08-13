  • BIST 1.103
  • Altın 458,541
  • Dolar 7,3003
  • Euro 8,6381
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKA1778 test yapıldı, 2 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi taburcu edildi

İçişleri Bakanı Baybars, Muratağa, Sandallar ve Atlılar Katliamı yıldönümü vesilesiyle mesaj yayımladı

»
İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Muratağa, Sandallar ve Atlılar katliamının yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
İçişleri Bakanı Baybars, Muratağa, Sandallar ve Atlılar Katliamı yıldönümü vesilesiyle mesaj yayımladı

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Muratağa, Sandallar ve Atlılar katliamının yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Baybars mesajında, “Bugün, toplumsal belleğimizde unutulmaz yaralar açan Muratağa, Sandallar ve Atlılar katliamının 46. yıldönümünde, EOKA tedhiş örgütünün 16 günlük bebekten,  95 yaşındaki yaşlısına kadar sivil halkımıza karşı gerçekleştirdiği acımasız saldırıları ve savaşın acı yüzünü bir kez daha derin bir üzüntü içerisinde hatırlıyoruz” dedi.

Bir daha benzer acıların yaşanmaması; gerginlik ve çatışmalardan uzak, güvenli bir yaşam için çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Baybars, “Bu duygu ve düşüncelerle, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen EOKA tedhiş örgütünün gerçekleştirdiği saldırılar sonucu Muratağa, Sandallar ve Atlılar katliamlarında yaşamlarını yitiren şehitlerimizin manevi hatıraları önünde saygı ile eğilir, Allah’tan rahmet diler, ülkem adına böylesi acıların bir daha yaşanmamasını temenni ederim” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya Bankası: Türkiye yoksulluğa sürükleniyor13 Ağustos 2020 Perşembe 15:35
  • Reuters’a konuşan bankacılar: Bazı bankalar döviz çekimlerinden ücret almaya başladı13 Ağustos 2020 Perşembe 14:10
  • Erdoğan: "Akdeniz'de gerginliği artıran Türkiye değil, Türkiye'yi ve KKTC’yi yok saymaya çalışan rum-yunan zihniyetidir"13 Ağustos 2020 Perşembe 14:08
  • Erdoğan: Doğu Akdeniz’de çözümün yolu, diyalog ve müzakeredir13 Ağustos 2020 Perşembe 12:55
  • Erdoğan, “Akdeniz’de gerginliği artıran Rum ve Yunan zihniyetidir”13 Ağustos 2020 Perşembe 12:09
  • İnce: Başlattığımız hareketin adı 'Bin Günde Memleket'13 Ağustos 2020 Perşembe 10:45
  • TC Dışişleri’nden Irak'a PKK tepkisi13 Ağustos 2020 Perşembe 09:49
  • TC Enerji Bakanı Dönmez: “Oruç Reis, Akdeniz’in röntgenini çekiyor”13 Ağustos 2020 Perşembe 08:49
  • Bakan Koca: Artış bu hızla devam ederse ağır tedbirlere dönmemiz gerekebilir12 Ağustos 2020 Çarşamba 22:05
  • Berat Albayrak: Türkiye daralma yaşayan ülkeler içinde en az etkilenen ülkelerden birisi olacak12 Ağustos 2020 Çarşamba 22:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti