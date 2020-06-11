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İçişleri Bakanı Baybars: Yabancıların daire alım sayısı 4'e çıkarılacak

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İçişleri Bakanı Baybars: Sadece sağlık değil ekonomi de sarsıldıYasa tasarısında bir takım değişiklikler öngördüklerini ifade eden Baybars, tüm dünyada bir pandemi krizi olduğunu ve bunun sadece sağlığı değil ekonomiyi de sarstığını söyledi
İçişleri Bakanı Baybars: Yabancıların daire alım sayısı 4'e çıkarılacak

Yasa tasarısında bir takım değişiklikler öngördüklerini ifade eden Baybars, tüm dünyada bir pandemi krizi olduğunu ve bunun sadece sağlığı değil ekonomiyi de sarstığını söyledi

Ülkede son yıllarda gayrımenkul sektöründe ciddi bir gelişme, ülke ekonomisine sağladığı katma değer ve istihdam olanakları bulunduğuna dikkat çeken Baybars, pandemi sonrası özellikle ülkenin güvenli ülke sayılması ve ülkeye ilginin artabileceği düşüncesiyle sektör temsilcileri ile bir görüşme yaptıklarını, ülkeye yabancı para girişinin sağlanması için bir takım düzenlemeler yaptıklarını kaydetti. Yabancılara tapu harçlarında bir tüzükle indirime gidildiğini anımsatan Baybars, düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

Bakan Baybars, yabancıların mal satın almasını sağlamak amacıyla geçmişte de bir değişiklik yapıldığını, dairelerin sayısının üçe çıkarıldığını anımsatarak, bu dönemde de ekonominin ihtiyacı göz önünde bulundurularak, yabancıların daire alım sayısını dörde çıkardıklarını bildirdi.

Baybars, bu şekilde bir değerlendirme yapılarak Genel Kurul gündemine getirmek istediklerini ve yabancıların mal alımıyla ilgili tapu harçlarında da bir takım düzenlemeler yaptıklarını söyledi. İzinlerin yasayla verileceğini, ama belirtilen sayı üzerinde satış sözleşmesi kaydı yapılmayacağını belirten Bakan Baybars, yapılan uygulamayla kayıt tutulması olanağı ve kayıt dışılığın önüne de geçileceğini kaydetti.

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