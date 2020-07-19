İçişleri Bakanı Baybars’tan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı mesajı

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 46. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

“Kıbrıs Türk Halkı, uzun yıllar bu topraklarda özgürlüğü kısıtlanmış bir şekilde can ve mal güvenliği tehdit altında yaşamak zorunda bırakılmıştır” diyen Baybars, “çatışmaların gölgesinde çok zor günler geçirdik, belleklerimizden silinmeyecek unutulmaz dramlar yaşadık.” İfadesini kullandı.

Baybars mesajını şöyle sürdürdü

“O zor şartlardan bu günlere gelinmesinde onurlu ve haklı varoluş mücadelemizin öncülerinin çok büyük fedakarlıkları oldu. Bu onurlu mücadeleye yakışır şekilde ülkemizi dünden daha iyi bir noktaya, daha güzel yarınlara taşımak için çalışıyoruz.

Hamasi söylemlerle ve nutuklarla değil, özgür ve hür bireyler olarak bu topraklarda demokrasisi güçlü, adil, daha çağdaş, daha planlı büyüyen, daha refah bir devlet yaratmak için çalışmalıyız. Bizler için hiç düşünmeden canlarını feda eden aziz şehitlerimizin huzur içinde yatmasını sağlamak, bu memleketi seven her Kıbrıslı Türk’ün birinci görevi olmalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerimle tüm halkımızın, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutlar, aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, hayatta olan kahraman gazilerimize sağlık ve esenlikler dilerim.”