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İçişleri Bakanı Baybars’tan 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

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İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Öğretmenler Günü mesajı yayınladı.
İçişleri Bakanı Baybars’tan 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Öğretmenler Günü mesajı yayınladı.

Baybars yayınladığı mesajda, “Ülkemizin daha güzel yarınlara ulaşması, çağdaş, laik ve eğitimli nesillerin yetişmesinde emeklerini esirgemeyen, ülkemizin gerçek şefleri olan değerli öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tüm kalbimle kutlar, saygı ve sevgilerimi sunarım” dedi.

Ayşegül Baybars, çocuklara çalışmanın kıymetini gösteren, adaletin önemini öğreten, toplumsal düşünmenin kazandırdığını öğütleyen, araştırmayı aşılayan ve her zaman ilmin peşinden gitmeyi işaret eden öğretmenler olduğunu kaydetti.

 Baybars, “Onlar ki, yeri geldi anne ve babamız, yeri geldi en yakın arkadaşlarımız oldular. Her zaman sevincimiz sevinçleri, derdimiz dertleri oldu. Yaşamın her alanında onların yetiştirdiği değerler sayesinde daha iyiye, daha güzele yol alan eğitimli bir dünyanın umudu hep var olacaktır. Sadece pozitif bilimlerle değil, manevi değerlerimizle, kültürel özelliklerimizle de bizleri donatan, güçlendiren, insanlığa yararlı bireyler yetiştiren, özveri ve sevginin sembolüdür öğretmenlerimiz. Onlar, Kıbrıs Türk kimliğinin en aydın yüzleridirler” dedi.

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