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İçişleri Bakanı Evren, kaymakamlarla görüştü

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İçişleri Bakanı Evren, kaymakamlarla görüştü
İçişleri Bakanı Kutlu Evren, kaymakamlarıyla bir araya gelerek, görüştü.

Bakanlıkta gerçekleşen ve yaklaşık bir buçuk saat süren toplantıda, kaymakamlar bölgelerinde yaşanılan sıkıntıları aktardı.

Toplantıya, Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan, Lefkoşa Kaymakamı İbrahim Basri, Girne Kaymakamı Mustafa Erişmen, Güzelyurt Kaymakamı Tevfik Direnç, Gazimağusa Kaymakamı Dürdane Acı ve Lefke Kaymakamı Halil Çorba katıldı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sorunların çözüm stratejilerinin de belirlendiği toplantıda, kaymakamlar bölgelerini daha ileriye taşımak adına bakanlıkla uyum içerisinde çalışacaklarını ifade etti.

EVREN “VATANDAŞ BİZİ SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN GÖREVE GETİRDİ”

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığı ve ona bağlı tüm birimlerin yegane görevi vatandaşa hizmet götürmek olduğunu ifade ederek, hal böyle olunca kaymakamlara ciddi sorumluluk düştüğünü söyledi.

Evren, kaymakamlıkların çağdaş gelişmelere uygun hizmetler sunması, diğer kurumlarla bağlantılarını güçlendirmek için atılacak adımların son derece önemli olduğuna işaret etti.

Kutlu Evren, vatandaşın kendilerini sorun çözme ve onları mutlu etme için göreve getirdiğinin altını çizerek, “Mazeret üretmek değil çözüm için buradayız” dedi.

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