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İçişleri Bakanı: Hükümetimiz döneminde toplam 9295 vatandaşlık verildi

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İçişleri Bakanı: Hükümetimiz döneminde toplam 9295 vatandaşlık verildi
İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Meclis’in bugünkü birleşiminde, muhalefetin vatandaşlıklarla ilgili sorularına rakamlarla yanıt verdi.

Bugün yapılan vatandaşlıkların 2005 yılına dayandığını söyleyen Evren, “2005’ten bu yana 10 yılını doldurmuş olanları vatandaş yapmak zorundayız ve yapıyoruz” dedi.

Evren, özetle şu rakamları verdi:
“CTP döneminde Bakanlık onayıyla 1622 kişi, UBP-DP döneminde 2908; CTP döneminde Bakanlar Kurulu kararıyla 58, UBP-DP döneminde 1014. Toplamda CTP döneminde 4 bin civarı, UBP-DP döneminde 9 bin 294 kişiye vatandaşlık verildi.”

Evren, Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaşlık verilenlerin 39’unun yatırımcı ve iş insanı,  238’inin üst düzey yönetici/öğretim üyesi/gazi statüsü taşıdığını; 254’ünün ise aileleri birleştirme amacıyla 18 yaşını doldurmuş kişilerden oluştuğunu anlattı.

Vatandaşlıkla ilgili toplam rakam, Bakanlık onayı ve Bakanlar Kurulu kararıyla  vatandaşlık verilenlerin eş ve çocukları (4221) ile Kıbrıslı eşten dolayı otomatik vatandaşlıklardan (1151) oluşuyor.

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