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İçişleri Bakanı Kutlu Evren 30 Ağustos Zafer Bayramı Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

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İçişleri Bakanı Kutlu Evren 30 Ağustos Zafer Bayramı Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
İçişleri Bakanı Kutlu Evren 30 Ağustos Zafer Bayramı Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

İçişleri Bakanı Kutlu Evren 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı:

Türk Ulusu, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde gözünü vatan topraklarına diken emperyalist devletlere karşı onca yokluk ve sıkıntılara rağmen, gencinden yaşlısına, çocuğundan kadınına tek yürek olmayı başarmış, maneviyatı yüksek, milli şuura sahip ve hürriyetine düşkün bir halktır.

Ulusumuzun, 30 Ağustos 1922 yılında altın harflerle tarih sayfalarına yazdığı sayısız kahramanlık ve fedakârlıklarla dolu özgürlük mücadelesinin, sadece kendi ulusumuzu esaretten kurtarmakla kalmayıp, mazlum milletlere de kendi topraklarında hürriyetlerini kazanmaları yolunda ışık tutuğunu görüyoruz.

Büyük Türk Ulusunun ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkü, Türk Kurtuluş Savaşı’nı heyecan ile takip etmiş, elindeki tüm imkânları ile desteklemiş ve istikbalini her daim Anavatanı ile birlikte şekillendirmiştir.

Dünya milletleri arasında hürriyetine, bağımsızlığına düşkünlüğü ve cesareti ile ayrı bir yer edinen, çağ açan, çağ kapayan, destanlar yazan bu Büyük Ulusun bir ferdi olarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelemizin kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bu duygu ve düşüncelerimle, 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 99. yıl dönümünü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.

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