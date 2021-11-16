İçişleri Bakanı Kutlu Evren, İstanbul Muhtarlar Federasyonu’nu Kabul Etti.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38. Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Gazimağusa Muhtarlar Derneği’nin davetlisi olarak KKTC’ye gelen İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Delibalta ve Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan heyeti kabul etti.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren’, İstanbul Muhtarlar Federasyonu’nun nezaket ziyaretleri çerçevesinde gerçekleştirdikleri ziyaretlerinden ve kendilerini KKTC’de görmekten büyük mutlululuk duyduklarını belirtti.

Bakan Kutlu Evren, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38. Kuruluş yıl dönümü etkinliklerini çerçevesinde KKTC’de bulunan İstanbul Muhtarlar Federasyonu’nu Başkanı Kadir Delibalta ve Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan heyeti bakanlık toplantı salonunda kabul ederek bir süre görüştü. Samimi bir havada gerçekleşen toplantının sonunda İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Delibalta, günün anısına Bakan Kutlu Evren’e İstanbul Muhtarlar Federasyonu adına Mavi Vatan temalı bir de plaket taktim etmişlerdir.