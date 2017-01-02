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İçişleri Bakanı Kutlu Evren, İstanbul’daki terör saldırısını kınadı

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İçişleri Bakanı Kutlu Evren, İstanbul’daki terör saldırısını kınadı
“Yeni yılı karşıladığımız ilk saatlerde yaşanan kanlı terör saldırısı diğer saldırılar gibi kalleşçe ve planlı bir şekilde sivillere karşı yapılmıştır."

Evren, Türkiye’nin, yükseliş ve gelişimini hazmedemeyen, özellikle Ortadoğu’da sorunlu bölgelerdeki mazlum insanların doğal hamisi olmasını içine sindiremeyen ve bölgesel bir güç olarak varlığından endişe eden güçlerin hedefi haline geldiğini kaydetti.

Evren, İstanbul’da bir gece kulübünde gerçekleştirilen terör eylemi dolayısıyla yayınladığı mesajda, Anavatan Türkiye’nin son derece güçlü ve büyük bir ülke olduğunu ve yaşanan acılara rağmen halkı ile birlikte dirayetli duruş sergileyerek tüm bu zorlukların üstesinde geleceğinden emin olduğunu belirtti.

Türkiye’yi kaosa sürükleyip bu kaos ortamından fayda sağlayacaklarını umanların büyük bir yanılgı içerisinde olduklarını kaydeden Evren, “Anavatan Türkiye yaşadığı her olayın ardından daha da kenetlenmekte ve güçlenerek bu alçakça saldırılara karşı tedbirlerini attırırken, teröre karşı savaşından da zerre kadar taviz vermemektedir” dedi.

Evren “Yeni yılı karşıladığımız ilk saatlerde yaşanan kanlı terör saldırısı diğer saldırılar gibi kalleşçe ve planlı bir şekilde sivillere karşı yapılmıştır. Saldırıyı şiddetle kınar hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dilerim, tüm Türkiye’nin ve Türk ulusunun başı sağ olsun” diyerek, bu zor günde KKTC halkının her zamanki gibi, Türkiye halkının yanında olduğunu ve acısını paylaştığını kaydetti.

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