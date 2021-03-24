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İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Örek için mesaj yayımladı

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İçişleri Bakanı Kutlu Evren, eski Başbakanlardan Osman Örek’in 22’nci ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı
İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Örek için mesaj yayımladı

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, eski Başbakanlardan Osman Örek’in 22’nci ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı:

“Hukukçu kimliği, milletine olan sevgisi ve ülkesine olan sayısız hizmetleriyle Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde öne çıkan, Kıbrıs Cumhuriyeti döneminde Savunma Bakanı görevini yapan, daha sonra ise Enosisçi zihniyetine karşı halkının güvenlik ve haklarını savunmak üzere oluşturulan Genel Komite, Otonom Kıbrıs Türk Yönetiminde görev alan, Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkan Yardımcılığı, Başbakan ve Meclis Başkanlığı görevlerinde bulunan, bağımsız devletimizin Kurucu Meclis’inde yer alan merhum Osman Örek’in fedakarlıkları ve ülkesine olan hizmetleri unutulmayacaktır. Bu vesile ile bir kez daha Osman Örek’i ölümünün 22. yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum.

 

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