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İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

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İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı
İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

 

Evren mesajında;

 

‘Bu yıl, Ramazan Bayramına maalesef Doğu Kudüs’te İsrail Silahlı Kuvvetlerinin Mescid-i Aksa’daki sivillere karşı başlattığı vahşice saldırıların gölgesinde giriyoruz. Doğu Kudüs’te yaşanan mezalimin son bulması için dünya kamuoyunun daha fazla sessiz kalmaması gerekmektedir. Bir kez daha insanlık ayıbı olan bu saldırıları kınar, İsrail silahlı güçlerinin Doğu Kudüs’te gerçekleştirdiği saldırılarda yaşamını yitiren insanlarımıza Allah’tan Rahmet, yaralı olan Filistinli kardeşlerimize acil şifalar dilerim.

 

Covid-19 Salgınının küresel anlamda yarattığı ciddi sıkıntılarla karşı karşıya olduğumuz bir dönemde, insanlığa tarih boyunca acı, hüzün ve gerilemeden başka hiçbir şey getirmeyen savaş ve şiddet olaylarının son bulmasını dilerim. Dünya’nın önceliği insanlığın sağlığına kavuşması, yaraların sarılması olmalıdır.

 

Dünya’yı saran Covid-19 Salgınının ülkemizde de yarattığı sıkıntılar, yaşamın her alanına tesir etmektedir. Bu sıkıntıların aşılması, güzel günlerin kapısının aralanması için hep birlikte sevdiklerimizi korumaya, kurallara uymaya devam edelim. Halkımızın sağlıklı, kısıtlamasız, mutlu ve refah yarınlara ulaşması için çalışmaya devam edeceğiz.

 

Bu vesileyle, gelecek günlerin tüm İslam alemine barış, sağlık ve bereket getirmesini diler, tüm halkımızın Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutlarım.’ dedi

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