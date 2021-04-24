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İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Rüstem Tatar’ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı

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İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Rüstem Tatar’ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Rüstem Tatar’ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Rüstem Tatar’ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Evren mesajında;

‘Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar’ın kıymetli babası Rüstem Tatar’ın vefatını derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayım. Kıbrıs Türk’ünün varoluş mücadelesinde birçok önemli görevi üstlenmiş, KTFD döneminde Maliye Bakanlığı yapmış, ülkesine büyük hizmetlerde bulunmuş vatanperver kişiliği ile hatıralarımızda yer edinen değerli büyüğümüz merhum Rüstem Tatar’a Allah’tan rahmet, Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’a, yaslı ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim. Mekânı cennet, ruhu şad olsun.’ dedi 

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