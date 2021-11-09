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İçişleri Bakanı Kutlu Evren'in 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü Mesajı

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İçişleri Bakanı Kutlu Evren'in 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
İçişleri Bakanı Kutlu Evren'in 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü Mesajı

Bakan Evren, mesajında şu sözleri kullandı:

"O, savaşların, dikta rejimlerinin, zulmün esir aldığı bir yüzyılda, büyük devletlerin yayılmacı politikalarına karşı, esareti kabul etmemiş, Türk Ulusunun ayağa kalkması, bağımsızlığı ve hürriyeti için önder olmuş, yaşamını halkına adamış, çağdaşlarının çok ilerisinde bir liderdi.

Askeri dehası, siyasi ufku ve halkına olan sevgisi ile yaşadığı yüzyıla güneş gibi doğmuş, Türk Ulusunun istikbalini gelecek kuşaklarda görmüş, halk iradesini her şeyin üstünde tutmuştur.

Atatürk, tarihin altın sayfalarında eşsiz bir dünya lideri, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, sömürgecilik altında ezilen milletlerin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin ilham kaynağı olarak yer almış, ölümsüz bir liderdir.

Büyük Türk Ulusunun ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkü’nün kalbinde, fikrinde, düşünceleri ve her yüzyıl parlayan ışığı ile yaşamaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerimle, Kıbrıs Türkü için sevgisi eksilmeyecek, özlemi bitmeyecek, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete uğurlanışının 83. sene-i devriyesinde kendisini bir kez daha saygı, özlem ve rahmetle anıyorum."

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