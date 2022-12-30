İçişleri Bakanı Öztürkler'den Büyükelçi Feyzioğlu'na nezaket ziyareti

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçi'si Metin Feyzioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Bakan Öztürkler sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Sayın Metin Feyzioğlu’na yaptığımız nezaket ziyaretinde her zaman olduğu gibi bizleri tüm samimiyetleri ve gönülden muhabbetleri ile karşılamışlar, güzel sözleri ile Kıbrıs Türkü’ne verdikleri değeri bir kez daha hissettirmişlerdir. 2022 yılının hem bir değerlendirmesini hem de 2023 yılında yapacağımız çalışmaları konuşma, istişare etme fırsatı bulduğumuz görüşmede; ülkemizin ve halkımızın refahı, Kıbrıs Türkü’nün kaliteli çağdaş hizmetlere kavuşması adına her zaman yanımızda olmalarından büyük bir mutluluk ve kıvanç duymaktayız. Sayın Feyzioğlu’na şahsımıza ve Kıbrıs Türkü’ne gösterdikleri sevgi, ilgi ve desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum."