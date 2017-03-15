İçişleri Bakanı Soylu: Arkadaşlarımız kahramanca mücadele veriyorlar

İçişleri Bakanı Soylu, Mardin-Diyarbakır karayolundaki terör saldırısına ilişkin, "Birbirine inanmış, güvenmiş jandarması, askeri, polisi, korucusuyla arkadaşlarımız kahramanca mücadele veriyorlar." dedi.

çişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da bir restoranda organize edilen, "Gençlik Buluşması" programında yaptığı konuşmada, terörle mücadeleye değinerek, "Evlatlarımız kıyasıya bir mücadele ediyorlar. Şu anda dağlardalar. Gabar Dağı’ndan Cudi Dağı’na kadar, Mardin kırsallarından Lice kırsallarına kadar her yerde ama her yerde terörle mücadeleyi aslan gibi yapıyorlar." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da bir restoranda organize edilen, "Gençlik Buluşması" programında yaptığı konuşmada, terörle mücadeleye değinerek, "Evlatlarımız kıyasıya bir mücadele ediyorlar. Şu anda dağlardalar. Gabar Dağı’ndan Cudi Dağı’na kadar, Mardin kırsallarından Lice kırsallarına kadar her yerde ama her yerde terörle mücadeleyi aslan gibi yapıyorlar." ifadesini kullandı.

Bu sabah üzücü bir haber aldıklarını belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Mardin-Diyarbakır yolunu aylardan beri kontrol ediyoruz ve bu sabah o bir patlayıcı koymasınlar, sivil araçlara zarar gelmesin diye evlatlarımız, sürekli orada devriye geziyorlar, mayın taraması yapıyorlar. Bizim terörle mücadeledeki en büyük zorluklarımızdan bir tanesi bu karayollarında köprülerin altında bulunan menfezlerdir. O menfezlerde arama yaparken maalesef mayına basarak iki evladımız şehit oldu. Allah rahmet eylesin, mekanlarını cennet eylesin. Büyük mücadeleyi hep beraber gerçekleştiriyoruz. Geçen hafta yani pazartesinden pazartesine kadar 60 teröristi etkisiz hale getiren ve bunları terör yaptıkları için cezalandıran Lice’de, öbür tarafta Şırnak Uludere’de ve ülkemin Güneydoğu'sunun ve doğusunun her tarafında bunu sağlayan birbirine inanmış, güvenmiş jandarması, askeri, polisi, korucusuyla arkadaşlarımız kahramanca mücadele veriyorlar."

"Tarihi bir dönemden geçiyoruz"

Dün akşam Samsun’da şehit aileleri ile birlikte olduklarını anlatan Soylu, "Onlara da anlattım. Tarihi bir dönemden geçiyoruz. Her haber geldiğinde içimiz parçalanıyor ama bilmenizi istiyorum ki bu PKK tarihinin en büyük yenilgisiyle karşı karşıyadır. Cumhurbaşkanımızın talimatı da Başbakanımızın talimatında olduğu gibi bu topraklardan silinecektir, kararımız budur." diye konuştu.

"Büyük mücadeleyi hep beraber gerçekleştiriyoruz." diyen Soylu, "Geçen hafta yani pazartesinden pazartesine kadar 60 teröristi etkisiz hale getiren ve bunları terör yaptıkları için cezalandıran Lice'de, öbür tarafta Şırnak Uludere'de ve ülkemin güneydoğusunun ve doğusunun her tarafında bunu sağlayan, birbirine inanmış, güvenmiş jandarması, askeri, polisi, korucusuyla arkadaşlarımız kahramanca mücadele veriyorlar." ifadelerini kullandı.