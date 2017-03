İçişleri Bakanı Soylu, "Karayılan diyor ki 'Eğer 'evet' çıkarsa biz bittik'. PKK'nın her yerde sabahtan akşama kadar bütün adamlarına verdiği talimatları tek tek takip ediyor, tek tek izliyoruz, yaptıklarını da biliyoruz." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İlkadım Belediyesi Derebahçe Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "Samsun Muhtarlar Buluşması" toplantısında sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gezi olayları öncesinde IMF'ye olan borcun ödendiğini söylediğini anımsatan Soylu, "Ama orada bir cümle daha söylemişti. Belki o cümle hasetlendirdi onları. O cümle belki de 'Türkiye nasıl böyle olabilir, nasıl böyle ayaklarının üzerinde durabilir' dedirtti. O cümle şuydu. 'Ey milletim borcumuzu ödedik. Ondan sonra da onlara dedim ki, (isterseniz size 5 milyar dolar da borç verelim)'. İşte bu, Türkiye'nin geldiği noktanın ortaya koyduğu en önemli sonuçtu." diye konuştu.

"Karayılan diyor ki 'Eğer evet çıkarsa biz bittik"

MHP ile ittifak ederek anayasa değişikliğini milletin önüne getirdiklerine işaret eden Soylu, "Bir adım biz attık, bir adım da o. Orta bir noktada buluştuk. Milletimizin önüne bir öneri getirdik, uzlaştık. Peki sen kiminle uzlaştın. Birisiyle ittifak etmen lazım değil mi, kiminle uzlaştın? Şimdi ben İçişleri Bakanı'yım değil mi? (Terör örgütü PKK elebaşı) Karayılan diyor ki 'Eğer (halk oylaması) 'evet' çıkarsa biz bittik'. PKK'nın her yerde sabahtan akşama kadar bütün adamlarına verdiği talimatları tek tek takip ediyor, tek tek izliyoruz, yaptıklarını da biliyoruz. Zaten Meclis'teki uzantılarının ortaya koydukları bütün değerlendirmeleri, talimatları bütün milletimiz takip ediyor. 'Hayır' için çırpınıyorlar. Avrupa'daki uzantıları, dünyadaki uzantıları ile beraber kol kola girmişler. Sana kim 'PKK ile beraber aynı sözde, aynı yolda buluş' dedi." ifadelerini kullandı.

Geçen akşam Lice'de olduklarını, Trabzon'dan Ankara'ya geldiklerini, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 2 saat güvenlik ile ilgili bir brifing arz ettiğini aktaran Bakan Soylu, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Onun akabinde gece saat 11.00'de uçağa bindik, evlatlarımız hala oradalar şu an. Evlatlarımız şu anda 30 operasyon yapıyorlar Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde. 30 ayrı yerde, her yerde ve yapmaya devam edecekler. Hem de nasıl biliyor musunuz? Kış dinlemeden, iki metre kar dinlemeden. Bizimkiler bugüne kadar bine yakın sığınağı, onların o kış üstlenmesi dediğimiz bine yakın sığınağı tarumar etti. Yüzlercesini etkisiz hale getirdi. Bizimkiler Gabar'da da Cudi'de de Lice kırsalında da Mardin'de de her yerde onları arıyor. Onlar da sıçan gibi kaçıyorlar sıçan gibi. Oraya gittik, komutanlarımızla, askerimiz, jandarmamız, polisimiz ve korucumuz omuz omuza şu anda 7 bini aşkın evladımız sadece bir operasyonun içerisindeler. Bu daha yeni başladı. Bunu söyleyeyim önümüzdeki günlerde daha önemlilerini göreceksiniz. Bilmenizi istiyorum, hemen bir HDP milletvekili 30 kişi ile beraber operasyonunu yapıldığı bölgeye geldi. Neymiş, insan hakları. Hangi insan haklarından bahsediyorsunuz. Evet, orası ne biliyor musunuz? Hangi talimatı veren kimin peşinde olduğumuzu biz biliyoruz. Orada şu ana kadar 19 etkisiz hale getirilen değil. Biz kimin peşinde olduğumuzu biliyoruz. Eğer biz onu gerçekleştiremezsek kendimizi iş yapmamış sayacağız. İnönü Stadı'nda evlatlarımızın canına mal olan, onları katledenleri orada bulacağız ve gereğini yerine getireceğiz. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Onları kurtarmak için, onları kollamak için oraya geliyorlar."

'Çok daha büyük adımlar atacağız'

Bakan Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile İlkadım Derebahçe Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "Samsun Muhtarlar Buluşması" programına katıldıktan sonra Bafra'ya hareket etti. 100. Yıl Bulvarı İlkadım Belediyesi önünde Bakanlar Soylu ve Kılıç'ın bulunduğu otobüsü vatandaşlar durdurdu.

"Sayın Bakanımız Çaya Bekliyoruz" yazılı pankart açan bazı vatandaşlar, Bakan Soylu'ya Samsunspor atkısı ve forması hediye etti.

Burada vatandaşlara seslenen Bakan Soylu, Türkiye'de büyük bir mücadele verildiğini belirterek, "Hiç endişe etmeyin. Türkiye'ye kafa tutanların, Türkiye'yi istikrarsız yapmak isteyenlerin, 'bu ülkede biz istediğimiz yerde özerklik kurarız' diyenlerin ne halde olduklarını görüyorsunuz. Bu bugünkü kuvvetimizle elde ettiğimiz sonuçtur. 16 Nisan'dan sonra vereceğiniz destekle bilmenizi istiyoruz ki çok daha önemli ve çok daha büyük adımlar atacağız, hep birlikte. Bu ülkeye terörle diz çöktürmeye çalışanlara karşı şu anda evlatlarımız Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da her yerde, bu memlekete zarar vermek isteyen, bu memleketin ay yıldızlı bayrağını üzmek isteyen herkese gerekli dersi, gerekli cevabı vermektedir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın terör konusundaki talimatının net olduğunu vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"Hiç endişe etmeyin. Biz bir daha bu ülkede PKK'nın adını kimsenin anamayacağı bir hale getireceğiz. Hiç endişe etmeyin. 16 Nisan'da sizden destek bekliyoruz, her zaman verdiniz. Burası kurtuluşun şehridir. Burası benim Anadolu'mun güzellikler için, özgürlükler için, hürriyet için, kalkınma için, meşalesinin yandığı bir şehirdir. Bu şehir Sırat-ı müstakimde olan bir şehirdir. Yine ifade etmek istiyorum. 16 Nisan'da bu ülkede 15 Temmuz'u yapanlara karşı, 16 Nisan'da bu memlekette '7 Haziran'da Türkiye'de iktidar kurulamıyor, Türkiye'de iktidar kurulamayacak, hükümet kurulamayacak' diyenlere karşı, 15 Temmuz'da 'biz Türkiye'yi zengin, ayakta görmek istemiyoruz' diyenlere karşı bir taraftan 2023 için bir taraftan 2071 için özgür, hür bir Türkiye için ve kim ne derse desin burada sizin huzurunuzda bu memleketin bir evladı olarak söylüyorum, isterlerse tuzak kursunlar, isterlerse hainane planlarını ortaya koysunlar, PKK gelsin, FETÖ gelsin, DEAŞ gelsin, bilmenizi istiyorum ki benim ülkem dünyanın 10 büyük ülkesinden birisi olacaktır. Bunu başkaları gibi zorla değil, hileyle değil, silahla değil, şiddetle değil Allah'ımıza hamd olsun demokrasiyle, reyle, oyla, sandıkta ve bu milletin gücüyle beraber bunu gerçekleştireceğiz."