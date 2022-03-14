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İçişleri Bakanı Ünal Üstel, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı

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"Kutsal, saygın ve onurlu bir meslek olan hekimlik mesleğini büyük bir özveriyle yerine getiren tüm doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı en içten teşekkürlerimle kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim" denildi.
İçişleri Bakanı Ünal Üstel, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı

İçişleri Bakanı Ünal Üstel, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniye mesaj yayımladı.

Ünal Üstel, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Yaşadığımız salgın döneminde bir kez daha anlaşıldığı gibi, sağlık her şeyden önde gelmektedir. Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını ile mücadele süresince, büyük fedakarlıklarla toplum sağlığı için canla başla çalışan hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız sayesinde, büyük başarılar elde edilmiştir. Salgının getirmiş olduğu tüm zorlu koşullara ve olumsuzluklara rağmen, salgın dışındaki hastalıkların tedavilerinin de aksatılmamış olması, yine hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmaları ile mümkün olmuştur.

Ülkemizin sağlık sektörünün her geçen gün gelişmesi, yeni teknolojilerin sağlık hizmetlerine entegre olması, son derece memnuniyet vericidir. Ülkelerin gelişmişlik düzeyinin en temel göstergelerinden biri olan sağlık hizmetlerine ulaşım, insan sağlığının korunması, mevcut sağlık sorunlarının giderilmesi, hepimizin en önemli hedeflerindendir.

Kutsal, saygın ve onurlu bir meslek olan hekimlik mesleğini büyük bir özveriyle yerine getiren tüm doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı en içten teşekkürlerimle kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim.”

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