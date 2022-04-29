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İçişleri Bakanı Ünal Üstel: Cezaevinde açık görüşler 7 Mayıs’ta başlıyor

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İçişleri Bakanı Ünal Üstel, cezaevinde pandemi nedeniyle kapatılan açık görüşlerin 7 Mayıs’ta başlamasına karar verildiğini belirtti.
İçişleri Bakanı Ünal Üstel: Cezaevinde açık görüşler 7 Mayıs’ta başlıyor

İçişleri Bakanı Ünal Üstel, Ramazan Bayramı dolayısıyla bakanlık bünyesinde bulunan Merkezi Cezaevi’ni ziyaret etti, personel, mahkûm ve tutukluların bayramını kutladı. 

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Merkezi Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan’la görüşen Bakan Üstel, hem teşkilat yasasının düzenlenmesi, hem de yapımı tamamlanan yeni cezaevine taşınma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
 
Üstel, “Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı tarafından yaptırılan yeni cezaevi tüm eksiklikleri tamamlandıktan sonra İçişleri Bakanlığı’na teslim edilecektir” dedi. 

Pandemi nedeniyle kapatılan açık görüşlerin 7 Mayıs’ta başlamasına karar verildiğini belirten Üstel, kapalı görüşlerin 18 Nisan’da başladığını anımsatarak, “Kapalı görüşler bir kişi ile sınırlıydı. 7 Mayıs tarihinden itibaren bu rakam 2’si yetişkin 3’ü çocuk olmak üzere toplamda 5 kişiye çıkartılacak” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, mahkûm ve tutuklular ise taleplerini dile getirerek yasaların düzenlenmesini istedi.

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