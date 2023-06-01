İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Merkezi Cezaevi'ni ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Merkezi Cezaevi'ni ziyaret ederek, mahkumların yeniden topluma kazandırılması için yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, mahkumların yeniden topluma kazandırılması için çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.

Bugün Merkezi Cezaevi’ni ziyaret ettiğini belirten Bakan Öztürkler, “Merkezi Cezaevi’nde yürüttüğümüz eğitim çalışmalarını, atölyelerimizi, spor alanlarını ve bizler için en önemli konu olan mahkumların yeniden topluma kazandırılması adına yaptığımız faaliyetleri yerinde inceledik. Yeni cezaevine taşınma sonrası kısa sürede hem gardiyanlarımızın eğitimlerine hem de mahkumların düzenli şekilde sportif faaliyetlerle beden sağlıklarının korunması amacıyla çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Öztürkler, “Mahkumların yeniden topluma kazandırılması, kötü alışkanlıklarından uzaklaşması amacıyla spor sahalarımızda yapılan faaliyetlere bizzat katılarak, onlarla birlikte spor yapmak, onları anlamak adına çok önemliydi. Mevcut durumda cezaevi kütüphanemizde 9 bine yakın kitap olması, demir işleri, marangozluk ve oto tamir atölyelerimizin eksiklerinin büyük oranda giderildiğini söyleyebiliriz” açıklamasını yaptı.

16 ADET ANKESÖRLÜ TELEFONLARIN SAYISI 51'E YÜKSELTİLDİ

Mahkum ve tutukluların aileleri ile iletişimlerinin sağlanması adına başlangıçta 16 adet olan ankesörlü telefonların sayısının bugün itibarıyla 51’e yükseltildiğini aktaran Öztürkler, “Her koğuşta bir telefon kurulumu yapılmıştır” dedi.

"ÇALIŞMALARIMIZI DAHA DA GENİŞLETECEĞİZ"

İçişleri Bakanı Öztürkler, açıklamasına şöyle devam etti:

“Elektrik atölyemizde, mahkumlar ile teknik personelimizin ortak hazırladığı, 3 megavatlık Solar Enerji Projesi’nin adanın en büyük projelerinden biri olması ve her yönü ile hazırlanmış olduğunu görmek bizleri sevindirmiştir. Mahkumların yeniden topluma kazandırılması projelerinin çok yönlü ve programlı olarak devam etmesi adına eğitim çalışmalarımızı daha da genişleteceğiz.

Merkezi Cezaevi’nde bulunan hükümlü ve hükümsüz tutukluların evrensel mahkum hakları çerçevesinde cezalarını çekmeleri ve yeniden topluma kazandırılmaları adına özveri ile çalışan Cezaevi Müdürümüz Fatih Erdoğan’a, gardiyanlarımıza yürüttükleri çalışmalarda başarılar diliyorum.”