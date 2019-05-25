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İçişleri Bakanlığı: Cezaevindeki ölümle ilgili soruşturma başlatıldı

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Cezaevinde hayatını kaybeden 27 yaşındaki Mithat can Çalık'ın ölümünün ardından İçişleri Bakanlığı da açıklama yaptı.
İçişleri Bakanlığı: Cezaevindeki ölümle ilgili soruşturma başlatıldı

Cezaevinde hayatını kaybeden 27 yaşındaki Mithat can Çalık'ın ölümünün ardından İçişleri Bakanlığı da açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Bu üzücü olayın aydınlığa kavuşması için bakanlığımız gerekli girişimleri yapmış, adli soruşturmanın yanı sıra idari soruşturma da başlatmıştır." denildi

İçişleri Bakanlığı!ndan yapılan açıklama şöyle:

Kamuoyuna Duyuru

Bugün öğle 12:30 sularında merkezi cezaevinde yaşanan üzücü olayda, kalp krizi geçiren 27 yaşındaki genç mahkûma, önce cezaevindeki gardiyanlar tarafından ilk yardım müdahalesi yapılmış, akabinde Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesinde doktorlarımız tarafından yapılan tüm müdahalelere ve anjiyoya rağmen maalesef kurtarılamamıştır. Merhuma Allahtan rahmet ve acılı ailesine de başsağlığı dileriz. Bu üzücü olayın aydınlığa kavuşması için bakanlığımız gerekli girişimleri yapmış, adli soruşturmanın yanı sıra idari soruşturma da başlatmıştır.

Hem adli hem de idari soruşturmanın her yönüyle kapsamlı şekilde yapılması için bakanlık olarak süreci ilk andan itibaren yakinen takip etmekteyiz. Otopsi sonucundan sonra, bugün başlatılan adli ve idari soruşturmalar devam edecektir. Sebebi ne olursa olsun, kapsamlı soruşturma sonucunda kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Kamuoyunda yanlış ve eksik bilgilerin oluşmasını önlemek için otopsi sonucunun beklenmesi gerekmektedir. Merhumun otopsisi yarın 14.00 de yapılacaktır. Otopsi sonucuyla birlikte soruşturmanın hangi aşamada olduğu yeniden kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bu konudaki gerekli bilgi ve açıklamalar tüm şeffaflığıyla bakanlığımız tarafından kamuoyuna duyurulacaktır.

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