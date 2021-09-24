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İçişleri Bakanlığı Duyurdu: 27 Eylül Son Tarih!

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İçişleri Bakanlığı Duyurdu: 27 Eylül Son Tarih!
İçişleri Bakanlığı Duyurdu: 27 Eylül Son Tarih!

İşte İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması;

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MUHACERET DAİRESİ’NDEN VİZE İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairemiz tarafından yürütülen vize uzatma işlemleri 27 Eylül 2021 tarihinden itibaren Polis Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.

KKTC’de bulunan yabancıların vize uzatma işlemleri için 27 Eylül 2021 tarihinden itibaren Polis Genel Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

IMPORTANT ANNOUNCEMENT ON VİSA PROCEDURES FROM THE MİNİSTRY OF INTERİOR IMMİGRATİON DEPARTMENT:

Visa extension procedures carried out by the Ministry of Interior Immigration Department will be carried out by the TRNC Police Headquarters as of September 27, 2021.

Foreigners residing in the TRNC must apply to the TRNC Police Headquarters as of September 27 2021 for visa extension procedures.

Respectfully announced to the public.

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