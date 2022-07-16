İçişleri Bakanlığı: Gelinen aşamada İskele Halk Plajı’na kirli su akıntısı yoktur

çesinde Long Beach Sahili olarak adlandırılan bölgedeki kanalizasyon ve atık su sorununun çözümüne yönelik “Acil Eylem Planı”nın hazırlandığı anımsatıldı.

Açıklamada Acil Eylem Planı çerçevesinde alınan kararlar doğrultusunda harekete geçildiği belirtilirken dere yataklarına akan lağım suları ve İskele Halk Plajına akan atık sulara gerekli müdahalelerin yapıldığı kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Basında yer alan bahsi geçen konu yerler rehabilite edilmiştir. Gelinen aşamada İskele Halk Plajına herhangi bir kirli su akıntısı veya sızıntısı yoktur. Yapılan çalışmaların ardından bahse konu yerleri İskele Belediyesi ve İskele Kaymakamlığımız düzenli olarak kontrol etmektedir.

Rehabilite çalışmalarının ardından Temel Sağlık Hizmetleri Dairemiz, daha önce yüksek miktarda koli basili belirlenen İskele Halk Plajı denizinden yeniden numune almıştır. Temel Sağlık Hizmetleri Dairemizin tahlil sonuçlarına göre halk sağlığını korumak adına gerekli tüm adımlar atılacaktır.”