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KIBRIS
16.07.2020 13:47
İçişleri Bakanlığı "Genelge Yayınlayarak" emirnamenin yürürlükte olduğunu duyurdu
İçişleri Bakanlığı "Genelge Yayınlayarak" emirnamenin yürürlükte olduğunu duyurdu
İşte o Genelge;
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