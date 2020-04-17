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İçişleri Bakanlığı, İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlattı

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İçişleri Bakanlığı, İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlattı
İçişleri Bakanlığı, İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlattı

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan yardıma muhtaç vatandaşlara destek için İBB tarafından başlatılan bağış kampanyası nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlattı.

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs salgını dolayısıyla başlattığı yardım kampanyası nedeniyle Başkan İmamoğlu hakkında soruşturma başlattı.

Sözcü'den Özlem Güvemli'ye konuşan İmamoğlu, Vakıfbank'ta bloke edilen 900 bin liralık bağış parasıyla ilgili, "Soruşturma yapabilirsiniz. Ama kalkıp vatandaşa ait bir parayı bankada bloke etmek çok aciz, çok zavallı bir tavırdır. Korkuyla yapılmış bu işlem bankacılık tarihinin kara lekesidir" ifadelerini kullandı.

"İBB Başkanı hakkında soruşturma açarsınız ama vatandaşın bağışını bloke ettiremezsiniz" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

'Soruşturma yapabilirsiniz ama vatandaşa ait parayı bloke etmek çok zavallı bir tavır'

"Valiliğin yazdığı yazı da kara lekedir. Toplumun belediyeye yaptığı bağışın önünün bu şekilde kesilmesi utanç vericidir. O imzayı kim atmışsa utanmalı. Yanlış işlem görüyorsanız İBB Başkanı hakkında soruşturma açarsınız. Ama vatandaşın bağışını bloke edemezsiniz. Kaldı ki hakkımızda bir soruşturma açıldı. Bağışla ilgili süreç hakkında soruşturma başlattı İçişleri Bakanlığı. Bakanlıktan bir müfettiş geldi, soruşturmayı yapıyor. Soruşturma yapabilirsiniz. Ama kalkıp vatandaşa ait bir parayı bankada bloke etmek çok aciz, çok zavallı bir tavırdır. Buna yukarıdan aşağı kim müdahale ettiyse, kim talimat verdiyse, kim imza atmışsa, o acizliğin o zavallılığın bir parçasıdır."

Soruşturmanın geçtiğiz hafta cuma günü başlatıldığını açıklayan İmamoğlu, "Ankara'da da başlatıldığını duyduk. Muhtemelen kampanya düzenleyen diğer belediyelere de müfettiş gidecektir. Sadece bana açılmadı soruşturma" diye konuştu.

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