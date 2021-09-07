İçişleri Bakanlığı ile Girne ilçesine bağlı 5 belediye arasında MAKS Projesi’nin ikinci etabı için protokoller imzalandı

İçişleri Bakanlığı Yerel Yönetimler Müdürlüğü koordinatörlüğünde, TURKSAT, 28 Belediyemiz ve muhtarlarla işbirliği içerisinde yürütülen, E-Devlet Sisteminin omurgasını oluşturacak olan Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) çalışmalarının birinci ayağınında yer alan sokak, cadde, mahalle, yol isimleri ve yapı numaratajlarına yönelik saha çalışmalarını büyük oranda tamamlayan Girne, Alsancak, Lapta, Çatalköy ve Esentepe Belediyeleri ile İçişleri Bakanlığı arasında Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu salonunda protokol töreni gerçekleştirildi.

Bugün sabah saatlerinde Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu salonunda, İçişleri Bakanı Kutlu Evren ile Girne Belediye Başkanı Nidai Güngödü, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan ve yurtdışında olan Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser’in yerine Belediye Asbaşkanı Ayten Safel’in arasında projenin ikinci ayağını oluşturan Hane Halkı Verilerinin muhtarlarla birlikte alandan toplanarak, sisteme girişlerinin sağlanmasına yönelik 5 ayrı işbirliği protokolü, bölge muhtarlarının huzurunda imzalandı.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, konuşmasında MAKS Projesinin önemine dikkat çekerek, “çağdaş dünyanın gereği olan E-Devlet sistemi içerisinde önemli bir yer tutan Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Projesinde çalışmaların hızlandırılması ve projenin birinci etabında yer alan sokak, cadde, mahalle, yol isimleri ve yapı numaratajlarına yönelik saha çalışmalarını büyük oranda tamamlayan Girne, Alsancak, Lapta, Çatalköy ve Esentepe Belediyelerimiz ile bakanlığımız arasında bugün değerli muhtarlarımızın huzurunda imzalanacak protokollerle projenin ikinci aşamasına geçilmesinden büyük mutluluk duyuyoruz”dedi.

KUTLU EVREN:MUHTARLARIMIZIN REHBERLİĞİ ÇALIŞMALARA ÖNEMLİ BİR İVME KATACAKTIR

Maks Projesinin birinci etabında sahadan sokak, cadde, mahalle, yol isimleri ve yapı numaratajlarının sisteme işlenmesi çalışmalarını büyük oranda başarıyla tamamlayan Girne, Alsancak, Lapta, Çatalköy ve Esentepe Belediyelerinin üzerine düşen görevleri yerine getirdiğini açıklayan Bakan Kutlu Evren, “projenin ikinci etabında yer alan Hane Halkı verilerinin alandan toplanarak, sisteme girişlerinin sağlanması aşamasında ise muhtarlarımızın katkısı çok önemli olacaktır. Burada sahadan toplanacak hane halkı verilerinin belediyelerimizle istişare içerisinde oluşturulan detaylı kayıt formlarına doğru şekilde işlenmesi aşamasında muhtarlarımızın rehberliğinin çalışmalara önemli bir ivme katacağına inancım tamdır” dedi.

İmzalanan işbirliği protokolleri ile Maks Projesinin 2. etabında yürütülecek çalışmaların hızlandırılması, görevlendirilecek belediye personeline Nüfus Kayıt Dairesi Müdürlüğü tarafından sistem eğitimlerinin verilmesi, bakanlığın nüfus sisteminde kayıtlı kişilerin ikamet ettikleri adrese göre eşleştirilmesi, belediyelerimiz ile Muhaceret ve Nüfus Kayıt Daireleri’nin sistemleri arasında veri alış-verişinin sağlanması gibi önemli çalışmaların yürütüleceğini söyleyen Bakan Kutlu Evren, “çağdaş dünyada artık halk devletin ayağına değil devlet halkın ayağına hizmetleri götürmektedir. E-Devlet sisteminin önemli bir ayağı olan Maks Projesi’nin tamamlanması ile birçok işlemin daire daire gezmeye ihtiyaç duymadan yapılacağına dikkat çeken Bakan Kutlu Evren, bu çalışmaların sonucunda Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminin tamamlanacağını ve e-devlet sisteminin oluşması ile de ciddi toplumsal kazanımlar elde edileceğini ifade etti.

KUTLU EVREN, MAKS PROJESİ İLE İLGİLİ İSTATİKSEL VERİLERİ PAYLAŞTI

MAKS Projesinde gelinen aşama hakkında istatiksel bilgileri de katılımcılarla paylaşan Bakan Kutlu Evren, “pilot bölge ilan edilen Değirmenlik Belediyesi’nin projenin 2. Etabını da büyük oranda tamamladığını, Projenin 1. etabında yer alan saha çalışmalarında ise sokak, cadde, mahalle ve yol isimlerini %100 olarak tamamlayan toplam 17 belediye, Sokak, Cadde, Mahalle, Yol İsimlerininde yüzde yüz (%100) ve Yapı Numaratajlarında da yüzde seksenin (%80) üzerinde olan ise toplam 13 Belediyemizin olduğunu açıkladı.

Bundan 6 ay önce sisteme günlük 20-25 olan veri girişlerinin ise bugün 600-650 gibi bir rakama yükseltildiğini söyleyen Bakan Kutlu Evren, “MAKS Projesinin 1. etabında 28 belediyemizin genel durum performansına baktığımızda ise Sokak, cadde, mahalle ve yol isimlerininde %86 oranında,Yapı Numaratajlarında ise %61,7 gibi bir oranda olduğumuzu görüyoruz”dedi. Kutlu Evren, Kamusal alanda çağdaş devletlerin olmazsa olmazı E-Devlet sisteminin hayat bulması için sistem içerisinde önemli bir yere sahip olan MAKS Projesinin tamamlanmasına yönelik hem belediyeler, hem de her zaman büyük önem verdiği muhtarlarla çalışmaların istişare içerisinde tamamlanacağını belirtti. Bakan Kutlu Evren, protokollerin imzalanmasından sonra muhtarlarla MAKS Projesi ve bölgelerindeki sorunlar hakkında bir süre görüşüp, fikir ve önerilerini dinledi.

Bakan Kutlu Evren, konuşmasının sonunda MAKS Projesi kapsamında imzalanan protokollerin özelde Girne Bölgesine, genelde de tüm ülkemize hayırlı olmasını diledi. Girne Oda Tiyatrosu Salonu’nda gerçekleşen protokol töreninde Belediye Başkanları, bölge muhtarları dışında İçişleri Bakanlığı Yerel Yönetimler Müdürü Eren Erçoban, Özel Kalem Müdürü Mehmet Kardan ve Bakanlık Müdürü Osman Bora Çağakan’da hazır bulundu.

BAŞKAN NİDAİ GÜNGÖDÜ:BELEDİYELER VE MUHTARLAR ÇOK SIKI BİR İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE ÇALIŞMALIDIR

Protokol törenine ev sahipliği yapan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngödü konuşmasına, “bugün burada MAKS Projesi ile ilgili gelinen aşama hakkında bizlere istatiksel bilgi verecek İçişleri Bakanımız Kutlu Evren’e ve tüm ekibine teşekkür ediyorum” diyerek sözlerine başladı. Başkan Güngördü, “Bu işte tabi ki belediyeler var ama ilerki günlerde bu işin esas yükünü sanırım muhtarlar çekecek, dolayısıyla bu konuda belediyelerle muhtarların çok sıkı bir işbirliği içerisinde olması lazım” şeklinde konuştu.

BAŞKAN HULUSİOĞLU:MAKS PROJESİ İLE ÇAĞDIŞI NÜFUS SAYIMLARI BİTECEK

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu konuşmasında MAKS Projesi gibi önemli bir projenin tamamlanması ile artık çağdışı nüfus sayımlarının biteceğini, çok daha sağlıklı ve çağdaş verilerle bu işlerin yapılacağını belirtti. Hulusioğlu, sözlerine şöyle devam etti; “Nüfusunu doğru bilmeyen devlet olamaz, Maks Projesi’nin hızlıca tamamlanması için alandaki çalışmaların yürütülmesinde ve başarıya ulaşılmasında çok önemli olan muhtarlarımızla istişare içerisinde çalışacağız.

BAŞKAN ERDOĞAN:DOĞRU VERİLERLE ÇOK DAHA İYİ BİR NOKTAYA GELECEĞİZ

Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, Esentepe Belediyesi’nin gittikçe büyüdüğünü, nüfus ve seçmen sayısı arasında farklılıklar gözlemlediklerini yapılacak çalışmalarla, doğru verilerin elde edileceğini, bu sayede de halka çağdaş hizmetler götürme konusunda çok daha iyi bir noktaya gelineceğini ifade etti.

BAŞKAN AKTUĞ: CİDDİ BİR DÖNÜŞÜM YAŞANACAĞINA İNANIYORUM

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ ise konuşmasında muhtarların önemine işaret ederek, yapılacak tüm çalışmalarda her zaman muhtarlarla istişare içerisinde çalıştıklarını belirtti. Aktuğ, MAKS Projesi’nin büyük bir proje olduğunu bu çalışmaların tamamlanması ile ciddi bir dönüşüm yaşanacağına inandığını ifade etti.